پل جوادیه بزرگترین زلزله ها را تحمل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مازیار حسینی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پل جوایه افزود: این پل در یکی از مناطق جنوبی و محروم تهران ساخته شده و می تواند نقطه عطفی برای جامعه مهندسی کشور باشد.

وی با اشاره به تاریخچه احداث پل گفت: یکی از دلایلی که در سال 86 موجب شد فکر ساخت این پل مطرح شود ارتعاشاتی بود که به گسلهای شهر تهران مربوط بود که پس از بررسی مشخص شد که علت آن ارتعاشات پل قدیمی جوادیه بوده است چرا که این پل معبر کافی برای تردد در زیر و روی خود را نداشت و حتی مقاوم سازی و بهسازی آن نیز ممکن نبود.

حسینی با بیان اینکه این پل با هشت دهه قدمت جزو اولین پلهای تهران است افزود: 15 اردیبهشت 87 قرارداد اولیه پروژه با زمانبندی 18ماهه منعقد شد که پس از طراحی و مطالعه 18 ماه دیگر به آن اضافه شد و در مجموع 36 ماه قرارداد احداث پل جوادیه بود به این معنی که بهره برداری از پل باید در اردیبهشت سال 90 انجام می شد اما با دستور شهردار تهران با تلاشی مضاعف این پروژه در مدت 30 ماه افتتاح شد.

معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران ادامه داد: طرح معماری این پل برگرفته از سوزن ریل قطار است و با توجه به اینکه معبری برای عبور و مرور قطار و محلی برای اتصال شمال و جنوب تهران بود طراحی نقشه آن اهمیت داشت که طراحی این پل را می توان از المان های جدید عصر انقلاب دانست.

حسینی افزود: این طراحی هنرمندانه چالش بزرگی برای سازه مهندسی بود چرا که عمده پلها در روی چهار پایه بنا شده است و تشبیه سوزن قطار بر روی سه پایه قرار دارد.

وی افزود: پل جوادیه 210 متر طول دارد که 84 متر آن شیب راه شمالی - جنوبی است و 104 متر و نیم آن معلق است بدان معنی که یک ساختمان 33 طبقه را از وسط توسط کابل نگه داشته باشیم و هیچ پایه ای زیر آن نباشد و همچنین 30 متر عرض دارد به این شکل که یک ساختمان 10 طبقه از وسط توسط 12 دسته کابل حفظ شده باشد.

حسینی ادامه داد: خاک این محدوده از جنس رس بود و سطح آب زیر زمینی نیز بالا بود که این مسئله نیز چالش دیگری برای احداث پل جوادیه بود.

معاون شهردار تهران افزود: برای انتقال بار به لایه های پایین تر 80 شمع بتنی تعریف شد که قوس پل روی این شمع ها مستقر شده تا مشکلی ایجاد نشود و بتن ریزی در چنین شرایطی کار بسیار مشکلی بود که موجب انجام تکنیک های جدید شد.

وی گفت: اتصال عرشه به قوس توسط 36 رشته کابل انجام شد که هر سانتیمتر این کابلها قابلیت تحمل 370 کیسه سیمان را دارد.

حسینی افزود: کنترل کیفیت این پل نیز نقطه عطفی در جامعه مهندسی بود و همچنین 60 هزار پیچ در ساخت پل استفاده شد که 32 هزار عدد آن روی قوس مصرف شده است و همه این پیچها در جای خود قرار گرفته اند.