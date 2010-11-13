به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عطارزاده در جریان بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران گفت: راه ‌اندازی کامل تصفیه‌خانه جنوب تهران باعث می‌ شود تعهد چندساله وزارت نیرو در خصوص تبدیل سهم آب کشاورزی منطقه ورامین به آب شرب، محقق شود و علاوه بر آن می ‌توان از برق و کمپوست تولیدی این تصفیه‌ خانه نیز استفاده کرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به روند تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، اظهار داشت: فاز نخست این تصفیه‌خانه سال گذشته به بهره ‌برداری رسید و فازهای دیگر آن نیز، در آینده نزدیک به بهره ‌برداری کامل می‌ رسد.

وی به اهمیت بهره ‌برداری از سد ماملو و پروژه انتقال آب آن به تهران اشاره و تصریح کرد: بهره‌ برداری از 21 تا 28 سد از جمله سد ماملو در سال جاری در برنامه‌ های وزارت نیرو قرار گرفته است که تاکنون، پنج سد به بهره ‌برداری کامل رسیده و امیدواریم مابقی آنها نیز تا پایان سال تکمیل شوند.



همچنین در ادامه این بازدید محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اقدامات انجام ‌شده در خصوص بهبود کیفیت و کمیت آب شرب مناطق جنوبی تهران، ‌اظهارداشت: با انجام پروژه انتقال آب سد ماملو به تهران و انتقال آب تصفیه‌خانه شماره 2 (کن) به منطقه یافت ‌آباد، ‌مشکل کیفیت آب این مناطق به صورت کامل برطرف می شود.

وی ادامه داد: برای انجام این برنامه‌ها، 70 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده‌ شده که از 55 میلیارد تومان اعتباری که به طرح انتقال آب سد ماملو به تهران در نظر گرفته‌ شده، 25 میلیارد تومان از اعتبارات دولتی است و مابقی از منابع داخلی تامین شده ‌است.

پرورش خاطرنشان کرد: برای تسریع هرچه بیشتر در تکمیل این طرحها، اعتبارات مربوط به تبصره 3 نیز به اعتبارات دیگر افزوده شده است تا با حداکثر توان مالی بتوان طرح‌ها را به پایان رساند.

مدیرعامل آبفای استان تهران ضمن تشریح وضعیت پیش ‌فروش انشعاب فاضلاب در تهران، گفت: تعهد این است که تا تابستان آینده،‌ چهار میلیون نفر از شهروندان تهرانی را از مزایای شبکه فاضلاب بهره‌مند شوند.

پرورش در پایان با توضیح روند تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، ابراز داشت: با افتتاح مدول اول این تصفیه‌خانه در سال گذشته، 515 هزار نفر زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته ‌اند و همچنین سه مدول دیگر آن نیز در حال تکمیل است و تونل شرقی آن هم تا دو ماه آینده به بهره ‌برداری می ‌رسد.