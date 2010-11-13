یارانه کود و بذر در سال جاری هدفمند نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد طمراسی ظهر شنبه در جلسه مشترک با مدیران ادارات جهاد کشاورزی هرمزگان بیان داشت: امسال نیز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود شیمیایی و سایر نهاده‌ها را با قیمت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

وی ادامه داد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سالانه با گردش مالی 50 هزار میلیارد ریال مجموعه نهاده های بخش کشاورزی را تامین می کند و با توجه به مجموعه تعهدات امسال از برنامه جلوتر است.

طمراسی با ابراز اینکه نهاده ها با کیفیت عالی تامین و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد اظهار داشت: با توجه به نیاز حوزه تولید در امر خودکفایی، نقش بالایی به تامین کود و بذر و مدیریت منابع در سطح استانها اختصاص می یابد.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ابراز داشت: با توجه به الگوی کشت، میزان تولید و سایر پارامترها سهمی از نهاده ها تامین و ابلاغ می شود.

وی به تبیین راهبردهای این شرکت در سال 1390 پرداخت و افزود: تحویل به موقع نهاده های کشاورزی به کشاورزان و کاهش واردات در امر نهاده های کشاورزی از اولویتهای این شرکت در سال 1390 به شمار می رود.

طمراسی به نزدیک شدن کشور به مرزخودکفایی در زمینه تولید کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان اشاره کرد و افزود: هم اکنون در امر کودهای شیمیایی 70 درصد به مرزخودکفایی رسیده ایم و هنوز 30 درصد این کودها وارداتی است.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: در سال آینده در زمینه تولید کود فسفات ساده و دی آمونیوم فسفات به خود کفایی برسیم.