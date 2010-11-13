درختان خیابانهای بوشهر سمپاشی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا آماره ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این راستا درختان خیابانهای صلح آباد و چهار راه فضیلت جهت مبارزه با آفت درختان کونوکارپوس سمپاشی می شوند.

وی با بیان اینکه هرس و بازپیرایی درختان و فضای سبز شهر بوشهر به صورت مستمر و پیگیر در حال انجام است، اظهارداشت: با آغاز فصل بارندگی و وزش بادهای شدید موسمی جهت جلوگیری از وقوع هر حادثه ناخوشایند برای شهروندان و اموال عمومی شهر، پاکسازی و هرس درختان به صورت پیگیر در حال انجام است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوشهر با اشاره به بلند شدن برخی از درختان و پوشش میانی معابر و بلوارهای شهر افزود: پاکسازی درختان و هرس پوشش گیاهی خیابانهای جهاد، پارک خلیج فارس، خیابان فرهنگیان و توحید، بهمنی، دواس، شهید ماهینی و خیابان فرودگاه انجام شده است.

وی با اشاره به چمن زنی تمام پارکهای بوشهر افزود: معابر خیابان رئیسعلی دلواری غربی و شرقی نهال کاری شده است.

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری از چمن کاری بلوار میانی خیابان ساحلی و کاشت گیاهان پوششی خبر داد.