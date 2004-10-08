به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به اصفهان، در ابتداي اين برنامه وزير ارشاد با موضوع سينماي كودك در خدمت اعتلاي فرهنگ خانواده ايران سخن گفت. وي با تشكر از برگزار كنندگان و ميهمانان جشنواره به تدوين منشور اشاره كرد و گفت : سال گذشته بحثي را طرح كرديم كه براي سينماي ايران يك سند فرهنگي به جا بگذاريم. سندي كه بتواند دورنماي اين نوع سينما و چشم اندازهاي آينده ، نحوه تقابل و مشاركت گروههاي متخلف، بخشهاي خصوصي و نهادهاي دولتي در آن بيان شود و حاصل جمع بندي تجربيات 25 سال سينماي سالهاي پس از انقلاب به آن اضافه شود.

وزير ارشاد با بيان اين كه مي توان اين تجربه ها را در حوزه هاي ديگر نيز داشت گفت : تعامل اين مجموعه هاي فرهنگي با همديگر به شكوفايي جديد منجر مي شود كه طبعا مجموعه فرهنگي و هركس ديگر از اين حوزه ها مي توانند از آن بهره بگيرند.

وي بحث خود را داري دو جنبه متفاوت دانست و گفت : يك جنبه بحث كلي من اين است كه ما چگونه مي توانيم ارتباط بين فرهنگ و ظرفيت هاي ويژه اي را كه در سنن فرهنگي كشور وجود دارد برقرار كنيم و دهه هشتاد را حول محول فرهنگ در خدمت خانواده، ايران شناسي و گسترش دانش و معرفت نسبت به ايران قرار دهيم تا يك نوع هويت منطقه اي و آسيايي تعريف كنيم.

وزير ارشاد سپس رويكرد ديگر خود در زمينه سينماي كودك و خانواده را چنين بيان كرد: ما در جهاني زندگي مي كنيم كه سينما به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده مقبول، پرجاذبه، پر تحرك وجود دارد و ما از اين ظرفيت استفاده مي كنيم و خواهيم كرد. بايد باور كنيم كه حوزه كودك و نوجوان يك گونه مستقل است يك نگاه مستقل به مسائل آدم و عالم است و اين نكات ضرورتا در حاشيه سينماي بزرگسال نيست. زبان هنر با عالم كودكانه نسبت نزديك تري دارد.

وي در بخشي از سخنانش گفت: توسعه سينماي كودك از طريق افزايش سواد سينمايي و سواد بصري مي تواند مخاطبان آگاهي براي سينما تهيه كند. نخستين وظيفه ما ارتقاء بخشيدن به سطح سواد بصري است كه قول مي دهيم انجام دهيم.



وزير فرهنگ وارشاد اسلامي با اشاره به فيلم ها و داستان هاي قديمي، از بازسازي آنها براساس شرايط و ظرفيت و هويت جديد سخن گفت و تاكيد كرد كه اين امر بايد بايد در جهت شيطنت هاي كودكانه باشد.

وي عقد قرارداد بين انجمن نويسندگان كودك و نوجوان و بنياد فارابي براي معرفي تعدادي اثر ادبي قابل فيلم شدن را از اتفاقات خوب ارزيابي كرد كه مي تواند در زمينه آثار قديمي نيز اتفاق بيفتد.

وي تقويت نهادهاي مدني، مطالعات ممتد و دائمي در بخش كودك فارابي و نيز توجه به اقتصاد توليد و توزيع و بازار را از جمله راههاي افزايش حضور موثر سينماي كودك در ميان مردم و كودكان دانست.

به گزارش " مهر" در ادامه اين مراسم، عليرضا رضاداد از سخنراني محمدمهدي حيدريان و پرسش و پاسخ سينماگران خبر داد.

معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در جواب پرسشي در خصوص برنامه هاي معاونت سينمايي طي يك سال آينده و پيش از تغيير دولت گفت : پارسال برنامه اي كه ما ارائه كرديم براي 5 سال آينده بود. ما كارهايي زيربنايي انجام داديم . همچنين طرح درجه بندي فيلمها از نظر سن و سال مخاطبان نيز انجام خواهد شد.

سوال درباره بودجه رئيس جمهور كه سال گذشته به سيماي كودك اختصاص يافت، نكته ديگري بود كه در اين جلسه مطرح شد، وي گفت : بسياري از دستاوردها حاصل آن دستور است. اميدواريم در ساليان بعد هم اين رقم بيشتر شود، اما اين كه سينماي كودك در بودجه ساليانه داراي رديف بودجه شد از نكات مهم است.