100 دکه مطبوعاتی غیرمجاز در همدان شناسایی شد

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اجرای طرح ساماندهی دکه های مطبوعاتی در همدان اظهار داشت: باید دکه‌های مطبوعاتی در مناطق توانمندسازی و شهرک‌ها ایجاد شود تا شهروندان برای خرید محصولات فرهنگی با مشکل مواجه نشوند.

میرزایی با بیان اینکه ساماندهی دکه‌های مطبوعاتی موجود و تفکیک آنها از دکه‌های غیر مجاز در دستور کار معاونت فرهنگی شهرداری همدان قرار گرفته است، گفت: 300 قفسه مطبوعاتی در محلات محتلف شهر همدان راه اندازی می شود.

وی گفت: این قفسه‌های مطبوعاتی در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های بزرگ محلات قرار می‌گیرد تا فروشندگان روزنامه‌ها راحت تر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان از برنامه ریزی برای ایجاد اتاق‌های مطالعه در پارک‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس محلات و مکان‌هایی که معاونت فرهنگی شهرداری تعیین می‌کند، خبر داد و گفت: در این طرح دقایقی از وقت شهروندان صرف مطالعه روزنامه‌ها و جزوات آموزش شهروندی می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید با تعامل بالایی صدا و سیما و بومی کردن برنامه‌ها مباحث آموزش شهروندی در راستای ارتقای فرهنگ شهری مد نظر قرار گیرد، گفت: از این پس سازمان آتش‌نشانی، فضای سبز، بازیافت، معاونت حمل و نقل و ترافیک و دیگر دستگاه‌ها وظایف خود را به معاونت فرهنگی شهرداری ارائه می دهند تا جزوه‌های کوچکی تهیه و در اختیار شهروندان قرار گیرد.