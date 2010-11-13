خانه فرهنگی شمس تبریزی در خوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این خانه فرهنگی در محل ساختمان تاریخی و زیبای کبیری خوی، مربوط به دوره قارجاریه با 130 سال قدمت و 450 مترمربع زیربنا راه اندازی شده است.

فرماندار خوی صبح شنبه در آیین افتتاح این مرکز فرهنگی که با حضور اندیشمندان، محققین و هنرمندان برگزار شد گفت: با راه اندازی خانه فرهنگی شمس، زمینه برای اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه شمس و مولانا در منطقه نیز فراهم می شود.

غلامحسین عماری افزود: شمس تبریزی از مفاخر ارزنده و عارفان بنام ایران زمین است و ارج نهادن به بزرگانی چون شمس بزرگداشت ادب، هنر و عرفان این سرزمین می باشد.

تعدادی از خوشنویسان و نقاشان برجسته کشور از جمله استاد محمود فرشچیان و غلامحسین امیرخانی و دکتر سمیعی آذر در آیین افتتاح خانه شمس تبریزی نمونه هایی از آثار خود را به این مکان فرهنگی اهدا کردند.

در شهرستان خوی بیش از 17 باب خانه قدیمی زیبا مربوط به دوره های زندیه و قاجاریه وجود دارد که این خانه های قدیمی با خانه های قدیمی شهرهای تبریز، اصفهان و یزد برابری می کند.

مزار شمس تبریزی در شهرستان خوی در سال های اخیر مورد استقبال و زیارت علاقه مندان به شعر و ادب و عرفان و گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.

به منظور گرامیداشت مقام عرفانی، علمی و ادبی شمس تبریزی پیر و مراد مولانا، کنگره بین المللی شمس تبریزی به مدت یک هفته با حضور اندیشمندان و شمس پژوهان داخلی و خارجی، شخصیت های فرهنگی و هنری، مقامات کشوری و محلی در شهرهای ارومیه و خوی برگزار شد.