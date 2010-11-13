نماز، هسته بنیادین تکامل جامعه بشری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله جاسبی ظهر شنبه در پیامی به اولین کنفرانس ملی نماز، نیاز و بهداشت روانی در دانشگاه آزاد علی آباد کتول افزود: حمد و سپاس بیکران به درگاه ایزدمنان که فاصله عشق و اخلاص را به سرزمین قرآن راه نمود و شیفتگان وحی و عاشقان حریم ولایت را از زلال معرفت سیراب فرمود.

وی اظهار داشت: بی تردید و در این میان دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان مفتخر است با بهره گیری از قرآن کریم و حقایق مندرج در لسان ائمه هدی علیهم آلاف التحیه و الثناء، رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت بسط و گسترش معارف و حقایق دین به نسل جوان و دانش پژوه، گام های اساسی برداشته است.

ساخت 100 مسجد در دانشگاه آزاد

در بخشی از این پیام آمده است، ساخت بیش از 100 مسجد در واحدهای دانشگاهی و همچنین کسب رتبه برتر اقامه نماز در چهار دوره اجلاس سراسری نماز را که نشان از عزم جدی در ترویج فرهنگ نماز است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: اینک با استظهار به عنایات الهی و در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، اولین کنفرانس ملی نماز، نیاز و بهداشت روانی را با توکل به ذات اقدس الهی آغاز کردیم.

جاسبی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم روسای واحدهای دانشگاهی، مدیران و مسئولان دانشگاه در امر تبلیغ و ترویج مفاهیم اسلامی بیش از پیش هوشمندانه، عمیق، متنوع و شیوا تلاش نموده و با بکارگیری همه مهارت ها در جذب مشارکت دانشجویان و تقویت محافل علمی، تخصصی و مذهبی در رسیدن به رضایت الهی و خشنودی ائمه معصومین علیهم السلام، تا الگویی شایسته برای سایر مراکز فرهنگی و دانشگاهی باشند.