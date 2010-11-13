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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

بدلیل هزینه های پایین؛

پرورش اردک در مازندران مقرون به صرفه است

پرورش اردک در مازندران مقرون به صرفه است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران هزینه تمام شده پرورش اردک در استان را پایین و مقرون به صرفه دانست.

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در میان انواع رشته های مرتبط با صنعت پرورش طیور در سطح کشور، پرورش اردک بدلیل عدم وجود اطلاعات مدون و دقیق، ناشناخته مانده افزود: گوشت اردک به عنوان یکی از منابع پروتئین حیوانی بوده که می تواند یک فاکتور مهم برای رفع نیاز غذائی جامعه انسانی باشد.

وی پرورش اردک و تولید گوشت این پرنده در مازندران را دارای محاسن زیادی دانست و افزود : شرایط آب و هوائی مناسب، وجود امکانات بالقوه از جمله شالیزارها، رودخانه ها، برکه ها، آب بندانها و استخرهای پرورش ماهی، باغات میوه و مرکبات از مواردی بوده که هزینه تمام شده پرورش اردک را پایین آورده و به آن صرفه اقتصادی می دهد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران وجود 230 هزار هکتار اراضی شالیزاری، 85 هزار هکتار باغ مرکبات، 50 هزارهکتار اراضی کشت دانه های روغنی، هشت هزار هکتار آب بندان های دشت مازندران و هزار و 200 هکتار استخرهای پرورش ماهی را از امکانات بالقوه استان مدرن پرورش اردک برشمرد.

نگهدار در پایان کل جمعیت اردک مازندران را بالغ بر 450 هزار قطعه، تولید گوشت این پرنده در استان را حدود 270 تن و تولید تخم خوراکی را 165 هزار تن عنوان کرد.

کد مطلب 1190764

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