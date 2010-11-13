36 هزار هکتار از اراضی شمال استان بوشهر آبیاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی ظهر شنبه در نشست بررسی ساخت این سد، افزود: احداث این سد موجب تحول در بخش کشاورزی شمال استان بوشهر به خصوص دشتهای لیراوی و حیات داوودی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با احداث شبکه آبیاری سد چم شیر و آبیاری مناطق کشاورزی شمال استان شاهد به وجود آمدن اشتغال پایدار برای 14 هزار نفر از کشاورزان این منطقه خواهیم بود.
رجایی با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: اجرای چنین طرح های عظیم و ایجاد اشتغال برای کشاورزان و باغداران، تاثیر بسزایی در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر هدف از احداث این سد را کنترل سیلابها و جلوگیری از خسارتهای وارده به منطقه، امکان انتقال و فروش آب به کشورهای حوزه خلیج فارس، رفع شوری آب در بخشهای پایین دست سد، تولید برق و ایجاد مکان تفریحی توریستی عنوان کرد.
رجایی با بیان اینکه چهار استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر از مزایای این سد بهره مند می شوند، اظهارداشت: شهروندان استان بوشهر به خصوص کشاورزان مناطق شمالی استان بیشترین بهره را از این سد خواهند برد.
وی میزان حجم مخزن سد چم شیر را 1.8 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت: بر اساس پیش بینیهای انجام شده این سد باید در مدت پنج سال به بهره برداری برسد.
رجایی با اشاره به گزارشهای معاون اجرایی سد اظهار داشت: در گزارشهای معاون اجرایی این سد آمده که احداث آن 300 میلیارد تومان هزینه در بردارد.
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