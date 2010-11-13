36 هزار هکتار از اراضی شمال استان بوشهر آبیاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی ظهر شنبه در نشست بررسی ساخت این سد، افزود: احداث این سد موجب تحول در بخش کشاورزی شمال استان بوشهر به خصوص دشتهای لیراوی و حیات داوودی خواهد شد .

وی خاطرنشان کرد: با احداث شبکه آبیاری سد چم شیر و آبیاری مناطق کشاورزی شمال استان شاهد به وجود آمدن اشتغال پایدار برای 14 هزار نفر از کشاورزان این منطقه خواهیم بود .

رجایی با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: اجرای چنین طرح های عظیم و ایجاد اشتغال برای کشاورزان و باغداران، تاثیر بسزایی در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها خواهد داشت .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر هدف از احداث این سد را کنترل سیلابها و جلوگیری از خسارتهای وارده به منطقه، امکان انتقال و فروش آب به کشورهای حوزه خلیج فارس، رفع شوری آب در بخشهای پایین دست سد، تولید برق و ایجاد مکان تفریحی توریستی عنوان کرد .

رجایی با بیان اینکه چهار استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر از مزایای این سد بهره مند می شوند، اظهارداشت: شهروندان استان بوشهر به خصوص کشاورزان مناطق شمالی استان بیشترین بهره را از این سد خواهند برد .

وی میزان حجم مخزن سد چم شیر را 1.8 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت: بر اساس پیش بینیهای انجام شده این سد باید در مدت پنج سال به بهره برداری برسد .