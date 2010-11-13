به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم استقلال کمتر از 24 ساعت پس از بازی انتقادآمیز مقابل شاهین بوشهر از ساعت 11:30 امروز شنبه در ورزشگاه تربیت بدنی صنایع دفاع گردهم آمدند تا برای بازی با این تیم بوشهری در جام حذفی آماده شوند.

در تمرین پیش از ظهر امروز استقلال ابتدا بازیکنان جلسه‌ای 20 دقیقه‌ای را با اعضای کادر فنی برگزار کردند که محور صحبت‌های آنها در این جلسه بیشتر پیرامون بازی مقابل شاهین بوشهر و دیدار مجدد با این تیم در جام حذفی که شنبه هفته آینده مجددا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، بود.

سرمربی تیم استقلال تهران در این جلسه به بازیکنان خود هشدار داد که دیدار مقابل شاهین بوشهر می تواند یک تجربه بسیار خوب برای آنها باشد تا بتوانند در طول هفته با تمرینات جدی که انجام می دهند نقاط ضعف خود را برطرف کرده و برای شکست شاهین بوشهر در دیدارهای حذفی آماده شوند.

وی در گفتگو با بازیکنان استقلال اشاره‌ای نیز به هواداران این تیم داشت که روز گذشته از بازی آبی پوشان انتقاد کرده و این تیم را یک تیم دفاعی خوانده بودند و گفت: شما دیروز دیدید که هواداران از شما بازی سرعتی و زیبا می خواهند نه بازی تدافعی پس باید آنقدر تمرینات را با دقت و جدیت پی بگیرید که همانند اوایل فصل بتوانید با بازی تهاجمی و همراه با گل موجبات رضایت هواداران را فراهم آورید.

حنیف عمران‌زاده، پژمان منتظری، میلاد میداوودی و ایمان مبعلی، بازیکنان ملی پوش تیم استقلال به علت حضور در اردوی تیم ملی در تمرین استقلال شرکت نداشتند.

فرهاد مجیدی و مجتبی جباری، دو بازیکن مصدوم استقلال نیز حدود 10 دقیقه در تمرینات حضور پیدا کرده و سپس با اجازه مظلومی ورزشگاه را ترک کردند.

در تمرین امروز استقلال بازیکنانی که مقابل شاهین بوشهر به طور کامل بازی کرده بودند، حدود 20 دقیقه دویدند و سپس زیر نظر مربی بدنساز این تیم به کارهای سرعتی و کششی پرداختند و دیگر بازیکنان نیز زیر نظر اعضای کادر فنی پس از گرم کردن بدن‌های خود حدود 20 دقیقه کار با توپ انجام داده و سپس در قالب دو تیم آبی و زرد یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند.

تمرین امروز استقلال تهران در ساعت 13:10 دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا از ساعت 11 تا 12 ظهر به مدت یک ساعت کار با وزنه را در ورزشگاه تربیت بدنی صنایع دفاع انجام خواهد داد.

استقلالی ها روز دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.