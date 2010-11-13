همایش میزان تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی که امروز شنبه پس از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از میزان پیشبرد اهداف چشم انداز بیست ساله تهیه و به مقامات عالیرتبه نظام ارجاع داده است یا نه ، گفت: قرار است به زودی یک همایش با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه این مجمع برگزار شده و گزارشی از میزان تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله در آن جلسه ارائه شود.

وی تصریح کرد: هنوز تاریخ این همایش قطعی نشده ولی مقدمات برگزاری این همایش در دست اجرا است.

به گزارش مهر ، پیش از این کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از تهیه گزارشی مبنی بر میزان تحقق سند چشم انداز در 4 سال نخست اجرای آن خبر داده داده و اعلام کرده بود که بررسی این گزارش ادامه دارد .