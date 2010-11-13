تصفیه خانه کهریزک تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در جلسه شورایاران منطقه 7 شهرداری تهران که با حضور، احمد مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاران شورای شهر تهران برگزار شد با اشاره به انتقال این زباله ها در طول 40 سال به کهریزک افزود: دفن این زباله ها در این منطقه موجب پیدایش برخی مشکلات زیست محیطی شده که مدیریت شهری به دنبال رفع این مشکلات است.

وی با بیان اینکه در هیچ جای جهان به اندازه ما زباله " تر" تولید نمی شود ادامه داد: امروز در حالی اینگونه نعمت خدا را به زباله تبدیل می کنیم که برخی به دلیل عدم تغذیه مناسب با مشکلات زیادی روبرو هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد میزان تولید زباله در تهران و جمع آوری آنها اعلام کرد: روزانه هفت هزار تن زباله در شهر تهران جمع آوری می شود که این رقم در اعیاد به 10 هزار تن می رسد.

وی در مورد کنترل گاز متان در برنامه تولید برق از این گاز خبر داد و گفت: در حال حاضر برای کنترل این گاز خطرناک که حتی موجب آسیب رسانی به لایه ازن نیز می شود گازها با دو شعله در حال سوزانده شدن هستند و با توجه به اینکه کنترل این گازها اثری جهانی دارد سازمان ملل متحد نیز برخی حمایتها را از این اقدام انجام می دهد.

چمران از ایجاد سیستم تبدیل زباله به کمپوست خبر داد و گفت: در حال حاضر نیمی از زباله ها به کمپوست تبدیل می شود که با تکمیل این سیستم تا اواسط سال آینده تمامی زباله ها کمپوست می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مردم انتظار حذف پارکینگ را از شهرداران نداشته باشند، اعلام کرد: در صورتی که شهرداری پارکینگی را حذف کند استیضاح می شود.

موضوع پارکینگ به عنوان خط قرمز شهر به حساب می آید و در صورتی که شخصی اقدام به حذف پارکینگ کند در شورای شهر تهران استیضاح می شود.

وی با اشاره به مزایای ساخت پارکینگهای طبقاتی افزود: امروز علی رغم رکود در بازار مسکن، ساخت پارکینگ طبقاتی با توجه به وجود کاربریهای تجاری و اداری پارکینگها صرفه اقتصادی بالایی دارد.

رئیس شورای شهر تهران به روند تکمیل باغ موزه کتاب در تپه های عباس آباد اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این باغ موزه دائمی کتاب در سال آینده، فشارهای ناشی از برگزاری نمایشگاه کتاب بر شهر کاسته می شود.

وی به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره و تصریح کرد: هدفمند سازی یارانه ها موضوعی است که در طول سالها مطرح بود و بالاخره جریان اجرای آن در کشور فعال شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم همکاری همه افراد جامعه برای اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند سازی یارانه ها تاکید کرد و گفت: در صورتی که وسیله نقلیه ای اقدام به افزیش نرخ کرایه (حتی 100 تومان) کرد و یا اگر کالایی گرانتر از نرخ خود عرضه شد مردم نه تنها باید آن کالا را گران نخرند بلکه باید در مقابل این افزایش نرخها نیز مقاومت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بودجه 600 میلیارد تومانی برای مدیریت شهری در سال ابتدایی فعالیت شورای دوم شهر تهران ارتقا آن به 800 میلیارد تومان در سال دوم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بودجه شهری در مجموع نقدی و غیر نقدی به هفت هزار میلیارد تومان رسید این در حالی است که حجم بدهی شهرداری که از 20 سال پیش پرداخت نشده است در حدود هفت هزار میلیارد تومان است.

وی در مورد بازپرداخت این بدهی اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده برای بازپرداخت بدهی های شهرداری مبلغ 500 میلیارد تومان در سال گذشته و 700 میلیارد تومان نیز در سالجاری تخصیص داده شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به سه پروژه بزرگراهی شهید صیاد شیرازی، یادگار امام و امام علی (ع) به عنوان سه موضوع شهری اشاره کرد و گفت: شورای شهر تلاش می کند تا مسئولین شهرداری بزرگراه شهید صیاد شیرازی را تا پایان سال به اتمام برسانند.

چمران با بیان اینکه سیاست گذاریها به نحوی انجام شده که فشاری به شهروندان وارد نشود، اعلام کرد: تملک اراضی حیطه بزرگراه شهید صیاد شیرازی به اتمام رسیده است و امیدواریم تا قسمتهای باقی مانده از این بزرگراه نیز به زودی به اتمام برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد ادامه بزرگراه یادگار امام نیز تصریح کرد: وعده مسئولین شهرداری تملک تمامی اراضی موجود در مسیر این بزرگراه تا پایان آبانماه بوده است.

چمران با اشاره به روند تعیین مسیر فعلی بزرگراه امام علی (ع) اظهار داشت: روند تملک املاک در این مسیر همچنان ادامه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر هیچ شخص و یا دستگاهی به تنهایی نمیتواند کار کند بر لزوم کار همگانی برای رسیدن به اهداف شهری تاکید کرد.

وی با بیان اینکه شورایاریها فقط برای گفتن مشکلات شهری به مدیران شهری تشکیل نشده اند، گفت: شورایاری ها یار شورا هستند چرا که با وسعت شهر تهران و جمعیت 10 میلیون نفری آن حتی اگر تعداد اعضای شورای شهر به بیش از 300 نفر هم برسد باز هم کم است.

وی بر نقش موثر شورایاریها در اداره شهر تاکید کرد و اظهار داشت: حضور پررنگ شورایاریها می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند ضمن اینکه مسئولان شهرداری نیز به این موضوع مقر و معترف بوده و با درک مناسب از این موقعیت از فرصت به وجود آمده در زمینه ایجاد فضای مناسب تر شهری استفاده می کنند.

چمران افزود: مجموعه شورای شهر و شورایاران نیز باید از این فضا برای ایجاد فضای مناسب شهری استفاده کنند.

وی بر لزوم داشتن تعامل دو طرفه شورایاران با مردم و مسئولین شهری تاکید تصریح کرد: شورایاران باید به صورت دو طرفه باانعکاس مشکلات محله خود به مسئولان شهری، مشکلات شهر را نیز به مردم منتقل کنند تا با افزایش مشارکتهای مردمی موجب حل این مشکلات شوند.