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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

10 غرفه سوغات استانهای کشور در گلستان دایر می شود

10 غرفه سوغات استانهای کشور در گلستان دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 10 غرفه سوغات استان های کشور همزان با برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در استان برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر شنبه در نشست ستاد این جشنواره در گرگان افزود: 129 غرفه نمایشگاهی دراین جشنواره برای ارایه محصولات صنایع دستی اختصاص یافته است. 
  
وی اظهارداشت: 104 غرفه جشنواره به محصولات صنایع دستی سراسر کشور و 25 غرفه نیز به جاذبه های گردشگری و تشکل های غیردولتی، موسسات و سازمان های استانی اختصاص یافته است.

فعالی در ادامه با اشاره به اختصاص هزار و 548 مترمربع فضا برای غرفه ها در جشنواره افزود: برای هریک از غرفه های نمایشگاهی 12 متر فضا در نظر گرفته شده است.

وی  ادامه داد: حضور 14 گروه موسیقی در جشنواره جهت اجرای برنامه های موسیقی و سنتی اقوام هماهنگ شده است.

فعالی گفت: در راستای برپایی چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین و حضور گروه های مختلف اقوام در گلستان، دبیرخانه این جشنواره دراداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فعالیت دارد.

چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از 30 آبانماه تا سوم آذرماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان در گرگان برگزار می شود.
 

کد مطلب 1190776

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