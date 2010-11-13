10 غرفه سوغات استانهای کشور در گلستان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر شنبه در نشست ستاد این جشنواره در گرگان افزود: 129 غرفه نمایشگاهی دراین جشنواره برای ارایه محصولات صنایع دستی اختصاص یافته است.
وی اظهارداشت: 104 غرفه جشنواره به محصولات صنایع دستی سراسر کشور و 25 غرفه نیز به جاذبه های گردشگری و تشکل های غیردولتی، موسسات و سازمان های استانی اختصاص یافته است.
فعالی در ادامه با اشاره به اختصاص هزار و 548 مترمربع فضا برای غرفه ها در جشنواره افزود: برای هریک از غرفه های نمایشگاهی 12 متر فضا در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: حضور 14 گروه موسیقی در جشنواره جهت اجرای برنامه های موسیقی و سنتی اقوام هماهنگ شده است.
فعالی گفت: در راستای برپایی چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین و حضور گروه های مختلف اقوام در گلستان، دبیرخانه این جشنواره دراداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فعالیت دارد.
چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از 30 آبانماه تا سوم آذرماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان در گرگان برگزار می شود.
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