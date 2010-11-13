کارفرمایان در کرمانشاه از اتباع بیگانه بدون پروانه کار استفاده نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه بعداز ظهر شنبه در جلسه هیئت فنی استانی اشتغال اتباع خارجی، اظهار داشت: برابر ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول کار شوند، مگر اینکه دارای روادید با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت کنند.

وی افزود: کافرمایان مکلفند مطابق ماده 128 قانون کار قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

براندیشه در ادامه با بیان اینکه کار صدور و تمدید پروانه کار و روادید با حق کار قبلا در وزارت کار و امور اجتماعی انجام می شد، اظهار داشت: وزارت کار و امور اجتماعی بمنظور تسهیل امر سرمایه گذاری و تسریع در کار ارباب رجوع و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری کارفرمایان و با هدف تمرکززدایی، این وظایف را به هیات فنی استانها واگذار کرده است.

وی در خصوص ترکیب این هیئت، گفت: اعضای این هیئت را مدیرکل کار و امور اجتماعی و نمایندگان استانداری، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و نماینده دستگاه استفاده کننده از خدمات تبعه خارجی تشکیل می دهند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص نحوه درخواست صدور روادید کار از سوی کارفرمایان نیز گفت: کارفرمایانی که نیاز به افراد متخصص دارند و تخصص آن نیروها در کشور وجود نداشته باشد می توانند درخواست خود را کتبا به واحد اشتغال اداره کار وامور اجتماعی تحویل تا نسبت به آن درخواست ها اقدام شود.