بهره برداری از پروژه 1.2 میلیارد دلاری گاز ایران-ترکمنستان

مجید بوجارزاده در گفتگو با مهر با اشاره به تکمیل زنجیره گازرسانی در استانهای شمال و شمال شرق ایران، گفت: هم اکنون ساخت خط لوله گاز یکهزار و 24 کیلومتری تهران تا پالایشگاه گاز هاشمی نژاد (خانگیران) در دو فاز به طور کامل به پایان رسیده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه فاز اول این خط لوله به طول تقریبی 524 کیلومتر و قطر 48 اینچ سال گذشته در مدار بهره برداری قرار گرفته بود، تصریح کرد: برای راه اندازی این پروژه گازی حدود 6 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی با اشاره به راه اندازی فاز دوم خط لوله گاز شمال و شمال شرق در آبان ماه سال‌جاری، اظهار داشت: این خط لوله 56 اینچی گاز از وسعت 500 کیلومتری برخوردار است که برای بهره برداری از آن بیش از 550 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با تکمیل و راه اندازی خط لوله شمال و شمال شرق پایداری شبکه در 6 استان مازندران، خراسان شمالی، گلستان، خراسان رضوی، سمنان و خراسان رضوی افزایش می یابد، بیان کرد: با بهره برداری از این طرح امکان انتقال مستقیم گاز میدان پارس جنوبی به استانهای شمال و شرق کشور فراهم می شود.

به گفته بوجارزاده با راه اندازی این طرح گاز تولیدی پارس جنوبی از مسیر خط لوله هشتم سراسری به خط لوله پنجم تهران و سپس خط لوله پارچین- سنگ بست- پالایشگاه هاشمی نژاد وجود دارد.

وی با اشاره به لوپ خط لوله گاز شمال و شمال شرق به شبکه ملی گاز، تبیین کرد: علاوه بر افزایش پایداری شبکه گاز، زمینه برای افزایش ظرفیت واردات گاز طبیعی از ترکمنستان فراهم می شود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران یکی از اهداف افزایش واردات گاز از ترکمنستان را ارتقا سهم ایران در تجارت جهانی گاز عنوان کرد و یاد آور شد: با تکمیل این خط لوله در شرایط فعلی ظرفیتی برای واردات روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز از این همسایه شمالی کشور ایجاد شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه با راه اندازی این طرح در مجموع ظرفیت انتقال گاز ایران 55 تا 60 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد، اعلام کرد: در سالجاری خط لوله میامی به دشت شادهم به طول 105 کیلومتر برای اتصال شبکه شمال شرق به استان گلستان در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه برای راه اندازی خطوط لوله شمال و شمال شرق درمجموع یک میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود به زودی این پروژه با حضور روسای جمهور دو کشور ایران و ترکمنستان در مدار بهره برداری قرار گیرد.

بوجارزاده در پایان با اشاره به ساخت این خط لوله انتقال گاز در مدت کمتر از 300 روز، یادآور شد: بهره برداری از این پروژه گازی پاسخی روشن به شکست تحریم برخی از قدرتهای غربی در صنعت گاز ایران است.