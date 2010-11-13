تیم ملی والیبال با پیروزی آغاز کرد/ علی آبادی و افشارزاده تماشاگران ویژه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و مغولستان عصر امروز شنبه در سالن Zhongda Gymnasium گوانگجو برگزار شد که طی آن ملیپوشان والیبال کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 12)، (25 بر 9) و (25 بر 13) حریف خود را شکست دادند.
علاوه بر محمدرضا داورزنی که به عنوان رئیس فدراسیون والیبال بازی ایران - مغولستان را از نزدیک تماشا میکرد، محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده (رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک) همراه با محمود خسروی وفا و مجید شایسته (رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان و فدراسیون تنیس) دیگر تماشاگران ویژه این بازی بودند.
تیم ملی والیبال کشورمان فردا دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی را مقابل ترکمنستان برگزار میکند.
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