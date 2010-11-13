بسیاری از مشکلات ایثارگران منشاء قانونی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد بعد ازظهر شنبه در همایش مسئولان ایثارگران دستگاههای اجرایی استان مرکزی با بیان اینکه این استان بالغ بر شش هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، افزود: شهداء، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دین خود را به این نظام اداء کردند و اکنون نوبت ماست که بازماندگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را یاری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تنها رسیدگی به قبور شهدا کافی نیست، اظهار داشت: وظیفه مسئولان است که اساس کار از لحاظ بنیاد قانونی مشکلات این افراد بررسی و رفع کنند.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه خانواده های شهداء، جانبازان، ایثارگران و آزادگان می توانند ارزشها را در جای جای ایران اسلامی حفظ کنند، تصریح کرد: دشمن درصدد تضعیف ارزشهای خانواده های مسلمان ایرانی به خصوص خانواده های ایثار گر است و اکنون وظیفه ما مسئولان است که با اطلاع رسانی و آگاه سازی آنها را از خطرات دشمن آگاه کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم قدمهای ارزنده ای برای این عزیزان برداشته شده است، گفت: این خدمات آنطور که باید شایسته آنها نبوده و بابیستی تقویت شود.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه بایستی گره های کار و موانع را شناسایی و در رفع آن اقدام کنیم گفت: در حال حاضر که در حال تدوین برنامه پنجم توسعه هستیم بایستی حقوق این جهادگران مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه بایستی رزمندگان و ایثارگران گردهمایی و نشستهای بیشتری با یکدیگر داشته باشند، تصریح کرد: با این سلسله نشستها مشکلات بیشتر بررسی و در جهت آن می توان اقدام کرد.

در این جلسه برخی از رزمندگان مشکلات خود را بازگو کردند.