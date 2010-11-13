سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر درباره نرخ سود سپرده های بانکی گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم، در ابتدای سال که بسته سیاستی - نظارتی سال 89 تدوین و نهایی شد، نرخ سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم تعیین شد و اندکی کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته برای سپرده های بلند مدت که در مدیریت نقدینگی موثر ترند، نرخ سود کاهش بسیار کمتری نشان می دهد، همچنین نرخ سود در سپرده های روز شمار نیز با اندکی کاهش مواجه شده است.

وی عنوان کرد: البته ابزارهای جایگزینی برای این منظور وجود دارد که خرید و اوراق مشارکت از جمله آنها است. حسینی خاطرنشان کرد: نرخ سود اوراق مشارکت به صورت روز شمار است و سود آن در سررسید کمتر از نیم درصد از سپرده های متناظر خواهد بود.