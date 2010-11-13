مدیریت کشور به ایثارگران نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجتبی رحماندوست ظهر شنبه در همایش مسئولین ایثارگران دستگاه های اجرایی استان مرکزی افزود: این نهاد آمادگی دارد برای ایثارگرانی که بالاتر از مدرک کارشناسی دارند کلاسهای مدیریتی گذاشته تا آنها توانمند تر در کارهای مدیریتی کشور وارد شوند.

وی با اشاره به نقش ایثارگری‌های شهدا و رزمندگان در دوران دفاع مقدس، گفت: کشور خود را از رهنمودهای این افراد بی نیاز نمی بیند.

رحماندوست با اشاره به اینکه بایستی مشکلات ایثارگران استان مرکزی از سوی مسئولین کارشناسی شوذد تصریح کرد: مشکلات این افراد بایستی آسیب شناسی و به صورت کارشناسی به تهران گزارش شود.

وی با بیان اینکه استان با توجه به وجود مفاخری چون حضرت امام خمینی وشهدای هشت سال دفاع مقدئس از جایگاه ارزنده ای در کشور برخوردار است اظهار داشت: در استانهای دیگر جلسات هم اندیشی ایثارگران به صورت منظم و ماهانه برگزار می شود اما در این استان جلسات بررسی مشکلات ایثارگران از این روند برخوردار نیست.

وی با تاکید بر اینکه ارج نهادن به خانواده‌های شهدا وایثارگران و رسیدگی به مشکلات آنان از وظایف دستگاه های اجرایی استانهاست اظهار داشت: باید قوانین و مقررات از استان مرکزی تدوین و در کشور مطرح شود.

در این جلسه بسیاری از ایثارگران مشکلات خود را با مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران در میان گذاشتند.