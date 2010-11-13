  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

احمدی‌نژاد انتخاب مجدد طالبانی را به ریاست‌جمهوری عراق تبریک گفت

احمدی‌نژاد انتخاب مجدد طالبانی را به ریاست‌جمهوری عراق تبریک گفت

رئیس جمهوری اسلامی ایران در مکالمه تلفنی انتخاب مجدد جلال طالبانی به ریاست جمهوری عراق را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلفنی با همتای عراقی خود ،‌تشکیل دولت جدید عراق را پیروزی بزرگی برای ملت عراق دانست و گفت :‌ ایران همواره از یکپارچگی و امنیت عراق حمایت و پشتیبانی کرده و تا آخر در کنار ملت عراق خواهد ماند.

وی ابراز امیدواری کرد: تمامی گروه های عراقی با اتحاد و همدلی بتوانند عراق را به جایگاه مطلوب خود در منطقه برساند .

جلال طالبانی نیز در این مکالمه تلفنی با قدردانی از نقش ایران در استقرار و تثبیت صلح و امنیت در عراق اظهار داشت : تشکیل دولت جدید عراق به رغم نمامی تلاش های بدخواهان، پیروزی اراده مردم عراق بود .

کد مطلب 1190794

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها