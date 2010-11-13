به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلفنی با همتای عراقی خود ،‌تشکیل دولت جدید عراق را پیروزی بزرگی برای ملت عراق دانست و گفت :‌ ایران همواره از یکپارچگی و امنیت عراق حمایت و پشتیبانی کرده و تا آخر در کنار ملت عراق خواهد ماند.

وی ابراز امیدواری کرد: تمامی گروه های عراقی با اتحاد و همدلی بتوانند عراق را به جایگاه مطلوب خود در منطقه برساند .

جلال طالبانی نیز در این مکالمه تلفنی با قدردانی از نقش ایران در استقرار و تثبیت صلح و امنیت در عراق اظهار داشت : تشکیل دولت جدید عراق به رغم نمامی تلاش های بدخواهان، پیروزی اراده مردم عراق بود .