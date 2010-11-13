ابرکوه؛ سرزمین دیرزیست ترین موجود زنده دنیا

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سومین سفر رسانه ای اصحاب رسانه استان یزد پس از حضور در شهرستانهای خاتم و تفت آغاز شد و ابرکوه،‌شهری با 350 اثر تاریخی، پنج هزار و 712 کیلومترمربع وسعت، بیش از 43 هزار و 400 نفر جمعیت و دارای آثاری به بلندای تاریخ، مقصد سومین سفر اصحاب رسانه استان یزد بود.

سفر در بامداد صبح پاییزی پنج شنبه آغاز شد و با حضور 15 خبرنگار از رسانه های مختلف و هماهنگی و همراهی رئیس و بچه های روابط عمومی استانداری یزد با پیمودن مسیری دو ساعته به انجام رسید.

در نزدیکی شهر ابرکوه،‌ مهمترین پروژه سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد یعنی همان راه‌ آهن یزد - اقلید مورد بازدید قرار گرفت.

با راه اندازی این راه آهن، سه شهرستان در استان یزد از مزایای آن برخوردار می شوند.

این خط آهن اکنون از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی برخوردار است و کل مسیر آن 264 کیلومتر است که امسال 14 میلیارد تومان برای احداث آن اختصاص یافته است.

پس از بازدید از این پروژه بزرگ، حضور در گلزار شهدای ابرکوه و نثار گل به مزار آنها نخستین برنامه ای بود که با حضور فرماندار، معاونان و بخشداران ابرکوه انجام شد.

بخشدار مرکزی ابرکوه گفت: ابرکوه بیش از 270 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و این شهرستان در تمامی شاخص های کشور حتی در تعداد شهدا نیز شاخص یک هزارم کشوری دارد.

فرماندار ابرکوه در این سفر در واقع دو مصاحبه با خبرنگاران داشت. یکی در مسیر بازدید از پروژه ها در اتوبوس و دیگری در نشست رسمی خبری.

محمدمهدی عادل در بخشی از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای شهرستان ابرکوه اظهار داشت: ابرکوه 350 اثر تاریخی دارد که 120 مورد آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و اولین اثر ثبت شده تاریخی استان، گنبدعالی و نخستین اثر تاریخی طبیعی کشور، سرو ابرکوه است.

وی افزود: ابرکوه دارای دو بخش مرکزی و بهمن است و پایه های اقتصادی مردم این شهرستان بر روی کشاورزی استوار است.

عادل همچنین از فعالیت پنج مرکز آموزش عالی در این شهرستان خبر داد و افزود: در حال حاضر پنج هزار دانشجو در این مراکز مشغول تحصیل هستند.

وی همچنین اظهار داشت: در زمینه بهداشت و درمان امکانات کمی داریم و هنوز به حداقلهای مورد نیاز دست پیدا نکرده ایم.

نبود پزشک متخصص مهمترین مشکل شهرستان 43 هزار نفری ابرکوه

عادل، کمبود پزشک متخصص را اصلی ترین مشکل مراکز بهداشتی، درمانی و تنها بیمارستان این شهرستان دانست و افزود: البته اقداماتی در این زمینه انجام شده و پزشکانی نیز به این شهرستان اعزام شده اند اما متاسفانه در بیشتر مواقع حضور پزشکان موقتی است.

عادل همچنین یادآور شد: در شهرستان ابرکوه 220 هکتار ناحیه و شهرک صنعتی در دو بخش بهمن و مرکزی وجود دارد و تاکنون نیز 400 مجوز صنایع کوچک در این مناطق صادر شده است.

با رسیدن به مقصد، نخستین بخش مصاحبه فرماندار ابرکوه به اتمام رسید. مقصد مجموعه ورزشی مهردشت از مصوبات سفر هیئت دولت به شهرستان ابرکوه است.

سرپرست تربیت بدنی شهرستان ابرکوه در مورد این مجموعه اظهار داشت: مجموعه ورزشی مهردشت شامل سالن سرپوشیده، زمین چمن و زمین تمرینی والیبال است که کلنگ احداث آن در سال 88 به زمین خورده و تاکنون در دو نوبت بودجه 150 و 170 میلیون تومانی دریافت کرده است.

ابوالفضل قاسمی افزود: مساحت سالن سرپوشیده هزار و 200 مترمربع و مساحت زمین چمن 110 در 70 مترمربع است که کارهای اولیه آن انجام شده و هفته آینده کشت چمن در آن آغاز می شود.

وی افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای این زمین چمن 140 میلیون ریال است که زمین چمن از محل مصوبات استانی با همکاری شهرداری و سالن سرپوشیده از محل مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور تامین اعتبار خواهد شد.

سالن ورزشی مهردشت 22 بهمن به بهره برداری می رسد

قاسمی با اشاره به اینکه این سالن در 22 بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد، از فعالیت دو پروژه ورزشی دیگر در این شهرستان نیز خبر داد و افزود: زورخانه مهردشت با دریافت اعتبارت در دو مرحله 15 و 14 میلیون تومانی، هم‌اکنون از پیشرفت 65 درصدی برخوردار است و با اختصاص 20 میلیون تومان دیگر به بهره برداری کامل خواهد رسید.

وی سالن ورزشی مستوفی را نیز از دیگر پروژه های ورزشی شهرستان ابرکوه برشمرد.

مقصد بعدی سفر، شهرک صنعتی مهردشت بود. در طول این مسیر نیز بخشدار بخش بهمن ابرکوه به بیان بخشی از ویژگیها و مشکلات این بخش پرداخت.

خلیل اکرمی اظهار داشت: 14 هزار نفر از جمعیت شهرستان ابرکوه در بخش بهمن زندگی می کنند و در این بخش دو هزار و 900 هکتار باغ زیرکشت محصولات کشاورزی است که دو هزار و 700 هکتار آن باغ پسته است.

نصرت آباد ابرکوه منطقه نمونه گردشگری شناخته شد

وی افزود: بخش بهمن ابرکوه، چهار نقطه هدف گردشگری شامل هارونی، اسفندآباد، بداف و هک دارد ضمن اینکه منطقه کفه نصرت آباد نیز به عنوان منطقه نمونه گردشگری شناخته شده است.

اکرمی یادآور شد: در بخش بهمن 100 اثر تاریخی وجود دارد که 20 مورد آن از جمله مسجد جامع هک به ثبت ملی رسیده است ضمن اینکه دو درخت کهنسال بنه هارونی با 1400 سال قدمت و بنه بداف با 1200 سال قدمت در این بخش قرار دارند.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در این بخش طی سالهای اخیر، بیان داشت: گازرسانی در این بخش به جز در سه روستا در تمامی مناطق انجام شده است.

در ادامه این بازدید همچنین گنبدعالی به عنوان بنایی هزار ساله و نخستین اثر تاریخی ثبت شده استان یزد در فهرست آثار تاریخی مورد بازدید قرار گرفت.

شهرک صنعتی بهمن، مقصد دیگر خبرنگاران بود. این شهرک 70 هکتار وسعت دارد و هم اکنون شش صنایع فعال با 200 نیروی کار در آن مشغول به فعالیت هستند.

شرکت توسعه گستر کویر تولید کننده اسید سولفوریک از جمله واحدهایی بود که در شهرک صنعتی بهمن مورد بازدید قرار گرفت.

مدیرعامل این شرکت، عدم همکاری بانکها برای دریافت تسهیلات بانکی، نبود شبکه گازکشی و استفاده از بنزین و ... را از جمله مشکلات این واحد برشمرد.

خبرنگاران همچنین از کارخانجات تولید محصولات لبنی و سازنده دستگاههای بسته بندی محصولات لبنی نیز بازدید کردند.

در این واحدها نیز مشکلات مالیاتی از مهمترین مسائلی یاد شد که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند و به رغم حضور مدیران کل امور مالیاتی استان یزد، این مشکل همچنان حل نشده باقی مانده است.

با شنیدن بانگ اذان، مقصد بعدی مسجد تاریخی جامع ابرکوه و اقامه نماز ظهر و عصر در این مکان مقدس و تاریخی بود.

زمان بنای اولیه این مسجد مشخص اما مسجد فعلی متعلق به عهد سلجوقی است و از نظر سبک ساختمانی جزو بناهای چهار ایوانی است ضمن اینکه این مسجد از مساجد دو محرابی است که محرابهای آن از بی نظیرترین کارهای گچبری تاریخ به شمار می رود.

اصحاب رسانه و جراید در گام بعدی با حضور در محل احداث مدرسه راهنمایی نمونه دخترانه شبانه روزی، از مصوبات سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب در جریان مراحل اجرا و میزان پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

این طرح که در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع و زیربنای 2900 متر در دست اجرا ست تاکنون با 15 میلیارد ریال هزینه، 90 درصد در زیربنا و بیش از 70 درصد در محوطه سازی پیشرفت داشته است.

بازدید از پروژه مسکن مهر هزار و 200 واحدی ابرکوه نیز به عنوان بزگترین پروژه مسکن مهر متمرکز در استان یزد پس از شهرستان طبس مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت.

محمدمهدی زارع، کارشناس امور فنی فرماندار ابرکوه در این بازدید اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت 71 هکتار و با حضور 9 تعاونی در قالب هزار و 201 عضو در حال انجام است و هم اکنون حدود هزار کارگر ساختمانی در این پروژه مشغول به کار هستند.

بازدید از سرو 4500 ساله ابرکوه، بازدید از خانه بزرگ و تاریخی آقازاده با ویژگی برخورداری از بادگیر دو طبقه، یخچال خشتی ابرکوه و .... از دیگر برنامه های این سفر یک روزه بود.

در بخش پایانی سفر فرماندار ابرکوه نشستی خبری نیز ترتیب داد که اخبار این نشست نیز متعاقبا ارسال می شود.

در این نشست از خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌ رسانی در شهرستان ابرکوه با اهدای لوح و هدایایی از سوی رئیس روابط عمومی استانداری یزد تقدیر شد.