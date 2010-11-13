بررسی نظام جامع امن سازی فناوری اطلاعات در مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در حاشیه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز شنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات این مجمع پرداخت و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام طی هفته های اخیر پیرامون دو مقوله آموزش و پرورش و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دستور جلساتی را مورد بررسی قرار داد و بررسی این دو موضوع به طور همزمان ادامه خواهد داشت.

وی درباره بحث آموزش و پرورش توضیح داد: امروز موادی از سیاست های کلی مربوط به آموزش و پرورش در دستور مجمع قرار گرفت و برخی پیشنهادات تصویب شد که پس از ارجاع به مقام معظم رهبری و مطالعه و اصلاحات مورد نظر ایشان به قانون و برنامه اجرایی تبدیل شده و به قوای سه گانه ابلاغ می شود.

رضایی ادامه داد: در موضوع آموزش و پرورش پس از 30 سال از عمر انقلاب اسلامی نیاز به بازنگری اساسی در فلسفه آموزش و پرورش و قوانین مرتبط با آن به خوبی احساس می شود.

وی با اعلام اینکه دولت و صاحبنظران در این رابطه پیشنهادات مختلفی را به مجمع فرستاده اند، گفت: آموزش و پرورش به عنوان نهادی که زنان و مردان نماینده کشور را به جامعه تحویل می دهد، باید به رشد بینش دانش آموزان و درنظر گرفتن سلامت روحی و روانی آنها توجه داشته و موجبات رشد و شکوفایی دانش آموزان را برای مشاهده مشارکت آنها در توسعه ملی مورد توجه قرار دهد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه جایگاه آموزش و پرورش باید ارتقاء پیدا کند گفت: رسالت این نهاد بسیار سخت بوده و باید از دل این نهاد مردان و زنان فرهیخته ای به جامعه وارد شوند.

وی در ادامه به بحث امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات اشاره کرد و گفت: سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به قدری زیاد بوده که اغلب کشورهای دنیا و همچنین سازمانهای بین المللی از آن عقب مانده اند و لذا در این زمینه حفظ حقوق شهروندی با حقوق ملت ها مورد تهدید قرار می گیرد.

وی با اشاره به حمله سایبری اخیر به برخی کشورها مثل هند، اندونزی و همچنین ایران گفت: این حمله که احتمالا توسط رژیم صهیونیستی انجام شده و عمدتا با اهداف جاسوسی بود با توجه به خلاء های قانونی بین المللی صورت گرفته و از این خلاء سوء استفاده شده بود.

رضایی گفت : خوشبختانه در ایران این حمله به سرعت کنترل شده و با همکاری 6 دانشگاه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت اطلاعات به کنترل درآمده بود ولی در هند و اندونزی و برخی دیگر از کشورها این اقدام تبعاتی را به دنبال داشته است.

وی با اعلام این خبر که این موضوع در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده است گفت: اثرات این حمله سایبری در بسیاری از جاها پاکسازی شده و کماکان اثرات جزئی باقیمانده نیز ادامه دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: به نظر می رسد که در این رابطه نیز نیاز به سیاست های کلی وجود دارد که در کنار توسعه فناوری اطلاعات ، همزمان در بعد امنیت آن نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و البته امروز یک بند از این سیاست ها تحت عنوان نظام جامع و فراگیر امن سازی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح ملی تصویب شد.

وی افزود: بر اساس این سیاست باید ملاحظات امنیتی در رابطه با توسعه نرم افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات در کشور مورد توجه قرار گیرد.

رضایی همچنین تصریح کرد که باید تلاشی بین المللی نیز برای فراگیر شدن این موضوع در جامعه جهانی صورت گیرد تا درباره خرابکاری های اطلاعاتی که بخشی از جنگ نرم محسوب می شود ، حرکتی دسته جمعی و بین المللی انجام شود.