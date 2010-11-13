15 درصد از طرح های فارس برای دریافت اعتبار اقدام نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرهاد سجادی پیش از ظهر شنبه در جلسه پیگیری کمیسیون ماده 32 گفت: در حال حاضر از طرح های مصوب سفر مقام معظم رهبری و سه سفر هیئت دولت به فارس 30 تا 40 درصد برای دریافت اعتبارات به وزارتخانه ارسال شده و 15 درصد نیز در شیراز مانده که مابقی این طرح ها به تصویب کمیسیون ماده 32 رسیده است.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس آمادگی خود را اعلام کردند که در صورت نیاز به همکاری آنها وارد بحث خواهند شد که طی دو هفته گذشته اکثر این طرح ها با همکاری مدیران و نمایندگان فارس برای دریافت اعتبارت راهی کمیسیون شدند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس تاکید کرد: کمتر از 20 روز دیگر فرصت باقی است که مدیران برای دریافت اعتبارات این طرح ها اقدام کنند و باید توجه داشت که اگر تا قبل از تصویب برنامه پنج ساله توسط مجلس، این کار صورت نگیرد احتمال حذف این طرح ها در بحثهای بودجه ای وجود دارد.

سجادی ادامه داد: این طرح ها به برنامه پنجم اختصاص ندارد به همین دلیل امکان اینکه در برنامه پنجم توسعه هیچگونه اعتباری برای اجرایی شدن این طرح ها در نظر گرفته نشود وجود دارد.