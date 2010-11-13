احتمال عدم حضور احمدی نژاد در جشن جهانی شدن بازار تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد علیرضا بیگی گفت: برنامه سفر رئیس جمهور به کشور آذربایجان موجب بروز برخی تغییرات در برنامه سفرهای داخلی ایشان شده است.

وی افزود: برنامه سفر آقای احمدی نژاد به آذربایجان شرقی نیز احتمالاً تحت تاثیر این سفر خارجی قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: باتوجه به اهمیت ثبت جهانی بازار تبریز تلاش داریم تا رئیس جمهوری در این جشن ملی حضور داشته باشند.

بیگی افزود: در حال حاضر میان سفر آقای احمدی‌نژاد و آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری بحث وجود دارد.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی، در جریان این سفر علاوه بر برگزاری باشکوه جشن ثبت جهانی بازار تبریز، پروژه‌های متعددی در زمینه مسکن مهر و آزاد راه پیامبر اکرم(ص) در این سفر افتتاح می‌شود.