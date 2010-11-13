جشنواره مانهایم – هایدلبرگ افتتاح شد

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این جشنواره قدیمی و معتبر با نمایش فیلم "زندگی یک ماهی" ساخته ماتیاس بیزه از برندگان سال‌های قبل جایزه اول افتتاح شد.



جشنواره مانهایم – هایدلبرگ که تا 21 نوامبر ( 30 آبان) ادامه خواهد داشت به محلی برای گرد همایی و نمایش آثار فیلمسازان جوان تبدیل شده است.بیش از 1000 فیلمساز در این دوره از جشنواره حضور یافته اند و پیش بینی می شود نزدیک به 000/60 نفر فیلم‌های به نمایش در آمده در این دوره را تماشا کنند.



در بخش مسابقه بین الملل 15 فیلم به نمایش در می آید که از آن میان می توان به فیلم هایی چون " بریت اینس " ساخته مارسل گرنت ، " توقف در قندهار" به کارگردانی دیوید ویتنی ، " خانه ابری" اثر کلودیو جووانزی ایتالیایی ، " نقشه هایی برای فردا" ساخته خوانا ماسیاس از اسپانیا ، " برد ، برد" به کارگردانی یاپ وان هوسدن محصول هلند ، " خداحافظ ، ترانه غمگین مرد خوشبخت " به کارگردانی توماس دونلا از لیتوانی ، " وقتی روز به پایان می رسد" اثر مایجو اینگمن از استونی و " ناب" ساخته لیزا لانگ ست از سوئد اشاره کرد.



در بخش غیر رقابتی کشف‌های جهان " نامه هایی ازصحرا" ساخته میکلا اوکیپینتی از ایتالیا ، " ماریکه ، ماریکه" به کارگردانی سوفی شویکنز از بلژیک ، " متل نانا" اثر پردراگ ویلنوویچ محصول صربستان و " چند داستان دیگر" کار گروهی چند فیلمساز ایرلندی به نمایش در می آید.



بخش‌های جنبی جشنواره نیز عبارتند از بخش فیلم های مستند " واقعیت زیبا" ، بخش فیلم های کودکان ، فیلم های کلاسیک و بخش نمایش های رایگان نیمه شب که به نمایش فیلم‌های کوتاه اختصاص دارد.