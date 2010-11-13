"شبی با خیام" با گروه "خنیا" به روی صحنه می رود

پری ملکی سرپرست گروه موسیقی "خنیا" با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : تازه ترین کنسرت گروه موسیقی"خنیا" در دو بخش به آهنگسازی بهرنگ بقایی و جلال امیرسعید برگزار می شود، بخش نخست این کنسرت در دستگاه ماهور و راست پنجگاه اجرا می شود و بخش دوم به اجرای قطعاتی در آواز اصفهان اختصاص دارد.

وی درادامه افزود : بخش نخست این کنسرت با یک پیش درآمد با عنوان "نیمه شب" آغاز می شود و با تصنیف "قافله عمر" و ضربی ماهور "رها" ادامه پیدا می کند و در نهایت با تصنیف "می ناب" به پایان می رسد؛ بخش دوم این کنسرت هم با تصنیف "مرداب"آغاز می شود و با پنج ضربی ، تصنیف های "اسرار ازل"،"لطف یار" ادامه پیدا می کند و با تصنیف "برخیز بتا" به پایان می رسد.

سرپرست گروه موسیقی "خنیا" در پایان افزود: در این کنسرت من به همراه علی وکیلی منش،حمیرا مظاهری و آوا ایوبی همخوانی می کنیم و جلال امیر پورسعید و بهرنگ بقایی نوازندگی "تار"،آوا ایوبی"تارباس و عود "،هومان رومی "کمانچه"،محمدرضا ساکی "دف و کوزه " و بامداد ملکی "تنبک و دایره" را به عهده دارند.