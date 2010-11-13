طرحهای راکد در استان زنجان باید تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه بررسی طرحهای مشکل دار افزود: با صراحت و شفافیت در همه محافل عمومی اعلام کرده ایم که همه طرحهای استان را مرور خواهیم کرد و چنانچه طرحی کلنگ زنی شده و زمین در اختیار کسی قرار گرفته باشد باید طرح طی زمانبندی مشخص اجرا شود در غیر اینصورت مشکلات بررسی و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی بر اجرای سریع کلیه طرحها تاکید کرد و استفاده از ظرفیت مدیران را برای ارتقاء سرعت اجرای طرحها در استان از وظایف و تعهدات دولتمردان دانست.

رئوفی نژاد افزود: زمین ها و اجرای طرحها همگی برای مردم است و مردم خودشان پروژه ها را دنبال کرده و منتظر به نتیجه رسیدن طرحها هستند.

استاندار زنجان فضای ایجاد شده در استان، برای سرمایه گذاری را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: همت مدیران استانی، سرعت کار، دقت در راه اندازی طرح ها و رفع مشکلات طرح و سرمایه گذاران باعث ایجاد فضای ایده آل و قابل تقدیر جهت سرمایه گذاری در همه بخشها در سطح استان شده است.

در این جلسه 15 طرح که آغاز شده اما از زمان اجرای آن مدت زیادی گذشته است مورد بررسی قرار گرفت و برای اجرای سریع هرکدام زمانبندی و تصمیم گیری جدیدی توسط مقام عالی استان اخذ شد.

همچنین یکی از سرمایه گذاران زنجانی پیشنهاد ساخت 2 پارکینگ سه طبقه به همراه 2 مرکز تجاری و راه اندازی کارخانه فولاد در استان زنجان را ارائه نمود که مورد استقبال اعضای جلسه قرار گرفت و هرگونه کمک به احداث این پروژه ها در دستور کار همه مدیران استانی قرار گرفت.