نایب رئیس خانه صنعت و معدن ایران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیمات شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران، داریوش هندویی رئیس خانه صنعت و معدن مازندران به عنوان نایب رئیس خانه صنعت و معدن کشور برگزیده و معرفی شد.

هندویی با جدیت و پشتکار فراوان به صورت منظم در جلسات تخصصی مرتبط با سازمانها و وزارتخانه ها به عنوان نماینده خانه صنعت و معدن کشور حضور یافته که خوشبختانه با نهادها و سازمان های ذیربط ارتباطات خوبی برقرار شده است.

وی به صورت مستمر مشکلات، معضلات و موضوعات مرتبط با واحدهای صنعتی و معدنی را با نمایندگان محترم مجلس بالاخص اعضای کمیسیون صنایع و معادن در میان می گذارند و تاکنون پیشنهادات زیادی نیز جهت حل و فصل مشکلات تولید ارائه کردند.

هندویی عضو شورای مرکزی به عنوان مسئول کمیته معدنی خانه صنعت و معدن ایران نیز مشغول فعالیت است.