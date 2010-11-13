اسلوونی نقش ایران در روابط بین الملل را محترم می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیم آقایی پور نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلوونی استوارنامه خود را تقدیم دانیل تیرک رئیس جمهور این کشور کرد.

در مراسم مذکور که تعدادی از مقامات کاخ ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه اسلوونی حضور داشتند، سفیر ایران پس از ابلاغ سلام رئیس جمهوری ایران به همتای اسلوونیایی اش، ظرفیت ها و زمینه های گسترش روابط دو کشور، در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را برشمرد.

رئیس جمهور اسلوونی نیز اظهار داشت: ما به نقشی که ایران در روابط بین الملل دارد احترام می گذاریم.

دانیل تیرک همچنین با اشاره به حضور و فعالیت چندین ساله سفارت این کشور در تهران، با ابراز خرسندی از معرفی سفیر مقیم از سوی جمهوری اسلامی ایران، از گسترش همکاری های دو کشور به ویژه در زمینه های فرهنگی و اقتصادی استقبال کرد.

در ادامه وی با اشاره به فرهنگ غنی ایران از آن به عنوان ابزار و پشتوانه موثر در گسترش روابط خارجی دولت و مردم ایران با کشورهای جهان یاد کرد.