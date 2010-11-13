37 درصد تماسها با فوریتهای 110 مزاحمت تلفنی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در بررسی و ارزیابی بعمل آمده از آمار عملکرد شش ماهه سیستم فوریتی استانها، 37 درصد از کل تماس ها غیرقابل رسیدگی و مزاحمت تلفنی است .

بر اساس این گزارش، این امر باعث بی بهره شدن شهروندان از امکانات سازمانی و موجب اتلاف وقت تماس گیرندگان و کاربران 110 شده و زمینه پرخاشگری و رفتار نامناسب دو طرف را فراهم کرده و اثرات منفی بر نظام پلیسی گذاشته و سبب تحلیل توان عملیاتی نیروها می شود .

برقراری تماس های غیر ضروری باعث کاهش کارایی و عدم رسیدگی سریع به مشکلات واقعی مردم شده و اثرات منفی بر روند رسیدگی می گذارد .

فوریتهای پلیسی 110 بعنوان یک سیستم خدمت رسان، اعتماد مردم را به سیستم پلیسی کشور افزایش داده است و با پاسخ به نیاز پلیسی مردم در طول شبانه روز توانسته رابطه بین پلیس و مردم را ساماندهی می کند .

تجربه بیانگر آن است که هرگاه روابط اجتماعی فرماندهان، مدیران و روسای پلیس از طریق رسانه های جمعی و صدا وسیما و اقدامات تبلیغی افزایش می یابد، کارایی و بهره وری پلیس بالاتر رفته و پلیس نتیجه بهتری از اقدامات خود در سطح جامعه دریافت می کند .