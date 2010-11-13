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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

در بررسیهای ناجا مشخص شد:

37 درصد تماسها با فوریتهای 110 مزاحمت تلفنی است

37 درصد تماسها با فوریتهای 110 مزاحمت تلفنی است

تبریز - خبرگزاری مهر: بررسی های ناجا نشان می دهد 37 درصد کل تماس های گرفته شده مردم با سیستم فوریتهای 110 تماس های غیر قابل رسیدگی و مزاحمت تلفنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در بررسی و ارزیابی بعمل آمده از آمار عملکرد شش ماهه سیستم فوریتی استانها، 37 درصد از کل تماس ها غیرقابل رسیدگی و مزاحمت تلفنی است.

بر اساس این گزارش، این امر باعث بی بهره شدن شهروندان از امکانات سازمانی و موجب اتلاف وقت تماس گیرندگان و کاربران 110 شده و زمینه پرخاشگری و رفتار نامناسب دو طرف را فراهم کرده و اثرات منفی بر نظام پلیسی گذاشته و سبب تحلیل توان عملیاتی نیروها می شود.

برقراری تماس های غیر ضروری باعث کاهش کارایی و عدم رسیدگی سریع به مشکلات واقعی مردم شده و اثرات منفی بر روند رسیدگی می گذارد.

فوریتهای پلیسی 110 بعنوان یک سیستم خدمت رسان، اعتماد مردم را به سیستم پلیسی کشور افزایش داده است و با پاسخ به نیاز پلیسی مردم در طول شبانه روز توانسته رابطه بین پلیس و مردم را ساماندهی می کند.

تجربه بیانگر آن است که هرگاه روابط اجتماعی فرماندهان، مدیران و روسای پلیس از طریق رسانه های جمعی و صدا وسیما و اقدامات تبلیغی افزایش می یابد، کارایی و بهره وری پلیس بالاتر رفته و پلیس نتیجه بهتری از اقدامات خود در سطح جامعه دریافت می کند .

فرماندهان برای احصاء و رفع علل و عوامل موجود با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و فرهنگ سازی و تبلیغ مرکز فوریتهای پلیسی 110 در راستای کاهش تماس های غیر قابل رسیدگی و مزاحمت ها اقدام می کند.

کد مطلب 1190818

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