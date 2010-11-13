روابط عمومیهای فارس ارتباط خود را با رسانه ها بیشتر کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای فارس گفت: روابط عمومیها باید ارتباط خود را را با رسانه ها و خبرنگاران بیشتر کنند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهند و از هیچگونه انتقاد و نقد منصفانه نیز نباید هراس داشت.

وی افزود: روابط عمومیها باید کمک کنند که فضای رسانه ای استان به سمت تحلیل حرکت کند که در این راه باید چندین کارشناس مجرب را به خبرنگاران معرفی کرده تا ضمن انتقاد منصفانه و تحلیل عملکرد، راهکار نیز ارایه شود چراکه خبرنگاری که در طول روز به طور مستمر در جلسات مختلف حضور دارد زمان بررسی و تحلیل نخواهد یافت پس روابط عمومی باید به کمک خبرنگار برود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس تاکید کرد: وظیفه ذاتی روابط عمومیها دفاع از منافع ارگانهای مربوطه است ولی در عین حال مدیریت ارشد استان به شفاف سازی اعتقاد کامل و راسخ دارد که در این راستا خبرنگاران و روابط عمومیها می توانند در کنار هم موفقیتها و کاستیها را شفاف سازی کنند.