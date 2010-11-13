  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

تبلیغات اسلامی زنجان 40 تفاهمنامه همکاری فرهنگی و دینی امضا کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در راستای پیشبرد هرچه بهتر برنامه های فرهنگی و دینی خود در سالجاری 40 تفاهمنامه همکاری با دستگاه های مختلف فرهنگی و دینی استان داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر شنبه در جمع روسای تبلیغات اسلامی شهرستانهای زنجان با بیان اینکه سرمایه گذاری در امر تربیت بسیار مهم و ضروری است، افزد: این اداره کل با برگزاری برنامه های تأثیرگذار فرهنگی و دینی توانسته تغییرات بسیار خوبی در رفتار عمومی جامعه بوجود آورد.

وی بابیان اینکه موضوع تغییر رفتار باید در خروجی برنامه ها مد نظر باشد ادامه داد: در همین راستا اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تعامل با مراکز غیردولتی توانسته بسیاری از برنامه های خود را اجرا کند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: مراکز و تشکلهای فرهنگی و دینی استان زنجان تعامل بسیار خوبی با اداره کل تبلیغات اسلامی استان دارند و این اداره کل استفاده از ابزارهای نوین را در دستور کار خود دارد .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: سرانه فرهنگی سالجاری هر فرد در این استان بیش از 50 هزار ریال بوده و این امر در مقایسه با سایر استان ها بسیار بالاست.

حجت الاسلام دشتکی  به اجرای موفق برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان اشاره کرد و افزود: اگر تربیت، تربیت درستی باشد انسان می تواند برای جمعه مفید واقع شود تا جائی که هیچ ملائکه ای نمی تواند به جایگاه انسان دست یابد و چنانچه اگر در جامعه ای فرد درست تربیت نشود هیچ شیطانی به اندازه این فرد خطرناک نیست. 

 

کد مطلب 1190822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه