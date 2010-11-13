علیرضا نادی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو گفت: بازی برابر تیم مغولستان تمرین خوبی برای تیم ما بود. خوبی این دیدار در این بود که والیبالیست ها استرس نداشتند چون می دانستند که برنده این مسابقه هستند.

وی در مورد دیدار فردای تیم ملی والیبال کشورمان برابر ترکمنستان گفت: نمی توان این تیم را ضعیف تصور کرد و باید با قدرت در میدان ظاهر شویم.

کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان با بیان اینکه تیم ایران شانس خوبی در قرعه کشی بازیها داشته است، خاطرنشان کرد: به هر حال خوبی قرعه کشی گروه ما در بازیهای آسیایی در این است که که فعلا حریفان راحت تری در این رقابتها داریم و به همین دلیل بدون دغدغه بازیها را دنبال می کنیم.

وی با بیان اینکه شخصا به کسب مدال طلای این بازیها فکر می کند ادامه داد: اما اینکه در نهایت نتیجه تیمی چه می شود بستگی به ادامه روند بازیها و این دارد که بتوانیم بازیهای خوبی انجام دهیم و نتیجه خوبی را بگیریم بستگی دارد.

تیم ملی والیبال کشورمان ظهر امروز شنبه اولین مسابقه خود را در بازیهای آسیایی گوانگجو با پیروزی برابر تیم مغولستان پشت سرگذاشت.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.