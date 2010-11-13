اندیشه و انگیزه دینی به تاریخ دفاع مقدس دمیده شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر چهارشنبه 19 آبان در دیدار مدیران و نویسندگان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه وابستگی ایران به اجانب را یکی از عدم پیشرفت آن عنوان کرد و افزود: در وقایعی همچون جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و کودتای ننگین 28 مرداد هر چه از ایران خواستند، تحویل آنها داده شد اما در دفاع مقدس که دستاوردهای زیادی داشت، هر چه خواستیم گفتیم و هر چه می خواستیم گرفتیم.

وی اظهار داشت: در گذشته همیشه دست ما در برابر بیگانگان برای تسلیم بالا بود و برده آنها بودیم و هرچه آنها گفتند باید اطاعت می کردیم اما در جنگ تحمیلی و جریان 17 شهریور و امثال آنها با وجود اینکه شهدای زیادی تقدیم کردیم اما وابسته به بیگانگان نبودیم.

جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح کودتای ننگین 28 مرداد 1332 پرداخت و خاطرنشان کرد: در آن زمان مصدق با راهنمایی مرحوم آیت الله کاشانی مردم را روشن کردند که نفت به عنوان سرمایه مردم توسط بیگانگان غارت می شود، از این رو مردم قیام کردند و شعار "مرگ بر شاه" از آنجا به عنوان شعار رسمی مردم تهران مطرح شد.

معظم له ادامه داد: از صبح روز 28 مرداد که مصدق و اعضای هیئت دولت به زندان منتقل شدند شعار مرگ بر شاه توسط مردم در تهران بیان می شد اما همین مردم در ساعت 2 بعدازظهر شعار "جاوید شاه" سر می دادند، ولی وقتی دین در جامعه مطرح شد با اینکه تعدادی زیادی از مردم در روزهای 16 شهریور، 17 شهریور و 18 شهریور و سایر روزهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند اما شعار "مرک بر شاه" ادامه داشت.

تاکید بر توجه به اندیشه و انگیزه دینی

استاد برجسته حوزه علمیه با تاکید بر توجه به اندیشه و انگیزه دینی مردم اظهار داشت: این اندیشه و انگیزه دینی باید مثل گلاب معطر به تاریخ دفاع مقدس دمیده شود.

جوادی آملی با اشاره به تبعات سوء بی توجهی به این دو مقوله مهم تصریح کردند: اگر اندیشه و انگیزه دینی در بخش نظر و عمل از جامعه گرفته شود این جامعه نوعی تفاله است و از آن جز تسلیم در برابر بیگانگان کاری ساخته نیست.

وی دفاع مقدس را به دو بخش جنگ داخلی و خارجی تقسیم کرد و در همین رابطه یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران حدود دو سال درگیر جنگ داخلی بود و در واقع دفاع مقدس را باید دفاع 10 ساله دانست.

جوادی آملی گفت: اندیشه و انگیزه دینی دو عنصر کلیدی است که هم انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و هم باعث پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی شد و اگر این عناصر کلیدی را از انقلاب اسلامی برداریم چیزی جز تفاله از آن باقی نمی ماند.

تاریخ نویسی جنگ حساب شده باشد

معظم له بر لزوم بررسی و تحلیل دقیق و حساب شده جنگ تحمیلی تاکید کرد و افزود: اگر ما تاریخ جنگ را ننویسیم، دشمنان به دلخواه خودشان این تاریخ را می نویسند، بنابراین تاریخ نویسی جنگ باید مستقل و حساب شده باشد و محتوای آن در دانشگاه ها تدریس شود و این مطالب به صورت رقیق تر در مقاطع پائین تر تحصیلی از جمله دبیرستان، راهنمایی و دبستان ارائه شود.

وی افزود: ما موظفیم آثار همه افرادی که مومن هستند و از این دنیا رخت بربستند را احیا کنیم ولی برخی از این آثار ذهنی است که از سوی بعضی افراد بیان می شود اما مهم تر از آن، آثار شهیدان عینی است که باید به ذهنی تبدیل شود.

روایتگری جنگ سبقه علمی ندارد

وی با بیان اینکه سیره نویسی و روایتگری نوعی حمل و نقل جنگ است و سبقه علمی ندارد اظهار داشت: سیره نویسی یعنی آنچه که اتفاق افتاد و شخصی آن را مشاهده کند و بنویسد، اما علم آن است که حوادث جنگ تحمیلی را از یک سو و آنچه که در ایران، خاورمیانه و خاور دور و نزدیک می گذرد را دورن کاوی، جمع بندی و تحلیل کند و در مسئله دفاع مقدس نیز باید بررسی و تحلیل شود که چه کسی دستور این جنگ را ارائه داد و دلیل این دستور چه بوده است.

استاد برجسته حوزه علمیه، جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی را نوعی جنگ جهانی دانست و افزود: معنای جنگ جهانی این نیست که همه کشورها با همدیگر بجنگند. در جنگ تحمیلی همه کشورهای قدرتمند جهان از طریق نیروی انسانی، ادوات جنگی، تبلیغات و... علیه جمهوری اسلامی بسیج شدند و راه کشورمان را بستند و راه عراق را گشودند.

جوادی آملی تصریح کرد: در آن زمان فقط تعداد معدودی از کشورها از جمله سوریه، مراکش، لیبی و الجزایر، چشمشان به جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی با ذکر مثالی در همین رابطه اظهار داشت: کسی که از طریق عکس تشخیص می دهد روده بیمار ورم دارد، کار علمی نکرده است اما طبیبی که زمینه پیدایش این ورم و راه علاج آن را تشخیص دهد کار علمی کرده است.

وی افزود: در گذشته سن و سابقه تحصیلی جوانان اجازه نمی داد که مطالب مربوط به جنگ به صورت وسیعی ارائه شود اما در حال حاضر چون سطح علمی و سن افراد جامعه بالا رفته است توقع برای توجه بیشتر به مباحث جنگ بیشتر شده است.