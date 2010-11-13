فراخوان سومین جشنواره بین المللی فیلم کردی سلیمانیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر فراخوان شرکت در سومین جشنواره بین المللی فیلم کردی سلیمانیه که قرار است از اول تا هفتم دی ماه در شهر سلیمانیه عراق برگزار شود، منتشر شد.

سومین جشنواره فیلم کردی از سوی اداره سیمنای شهر سلیمانیه و با نمایش فیلم های بلند سینمایی، فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلم کودکان و انیمیشن در بخش های رقابتی و غیررقابتی، در روزهای اول تا هفتم دی ماه امسال (22 تا 28 دسامبر 2010) در تالار هنر سالن روشنبیری شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق برگزار می شود.

فراخوان سومین دوره جشنواره فیلم کُردی سلیمانیه از طرف برگزارکنندگان این جشنواره اعلام شده و از تمامی فیلم سازان و علاقمندان در سراسر دنیا درخواست شده است تا آثار خود را با زیرنویس انگلیسی، برای انتخاب احتمالی در برنامه جشنواره، به نمایندگان این جشنواره ارائه دهند که آخرین فرصت ارسال آثار 27 آبان ماه امسال است .

از طرف برگزارکنندگان این جشنواره جایزه "آهوی زرین" و همچنین جوایز نقدی به برندگان بخش های مختلف 9 گانه، از جمله بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، جایزه وی‍ژه هیئت داوران، بهترین مستند و بهترین فیلم ویژه کودکان اهدا می شود .

همه ساله فیلمسازان جوان ایرانی با آثار خود در جشنواره فیلم کُردی سلیمانیه شرکت می کنند و سال گذشته در دومین دوره این جشنواره، کارگردانان ایرانی در پنج بخش مختلف، از جمله بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری، بهترین فیلم کودکان و همچنین جایزه وی‍ژه هیأت داوران، موفق به دریافت جایزه "آهوی زرین" و جوایز نقدی این جشنواره شدند و نیمی از جوایز جشنواره فیلم کردی سلیمانیه را با خود به ایران آوردند.