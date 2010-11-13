به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم صادر شده توسط مدیرکل هنرهای نمایشی آمده است:
جناب آقای محمدعلی شهنیدشتگلی، با سلام و احترام، نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در ادارهکل هنرهای نمایشی به موجب این حکم شما را به عنوان معاون ادارهکل هنرهای نمایشی منصوب مینمایم. امید است با اتکال به خداوند و همراهی همکاران در انجام امور موفق و موید باشید.
محمدعلی دشتگلی متولد 1338 مسجد سلیمان و دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر از دانشکده هنر و معماری است.
طی حکمی از سوی حسین مسافرآستانه مدیر کل هنرهای نمایشی محمدعلی دشتگلی به سمت معاون ادارهکل هنرهای نمایشی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم صادر شده توسط مدیرکل هنرهای نمایشی آمده است:
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