به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم صادر شده توسط مدیرکل هنرهای نمایشی آمده است:



جناب آقای محمدعلی شهنی‌دشت‌گلی، با سلام و احترام، نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در اداره‌کل هنرهای نمایشی به موجب این حکم شما را به عنوان معاون اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکال به خداوند و همراهی همکاران در انجام امور موفق و موید باشید.



محمدعلی دشت‌گلی متولد 1338 مسجد سلیمان و دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر از دانشکده هنر و معماری است.

