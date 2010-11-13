قم رتبه اول سرانه مطالعه روزنامه در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی فریدونی قبل از ظهر شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی مصادف با 23 تا سیام آبان ماه، در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: بر اساس پژوهشی که نهاد کتابخانههای عمومی کشور در خصوص سرانه کل مطالعه شامل کتاب، روزنامه و نشریه در سطح کشور انجام داده است، قم در جایگاه اول سرانه مطالعه روزنامه در کشور قرار دارد.
وی سرانه کل مطالعه در کشور را 76 دقیقه و یک ثانیه عنوان کرد و اظهار داشت: سرانه مطالعه کتاب شامل قرآن و ادعیه و کتاب غیر درسی در فضای مجازی در کل کشور سی دقیقه و پنج ثانیه میباشد که به تفکیک سرانه مطالعه قرآن و ادعیه در کل کشور 12 دقیقه و هفت ثانیه و قم با 22 دقیقه و 38 ثانیه رتبه اول کشور، سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در کل کشور 15 دقیقه و سی و نه ثانیه و قم با 22 دقیقه و 44 ثانیه رتبه اول کشور و سرانه مطالعه در فضای مجازی در کشور یک دقیقه و 29 ثانیه و قم با دو دقیقه و 20 ثانیه در رتبه شانزدهم کشور قرار دارد.
فریدونی در ادامه بیان داشت: سرانه مطالعه روزنامه در کل کشور 39 دقیقه و 27 ثانیه و قم با 52 دقیقه و 31 ثانیه مقام اول را کسب کرده است و سرانه مطالعه نشریات در کل کشور شش دقیقه و 29 ثانیه و قم با چهار دقیقه و 55 ثانیه رتبه بیست و یکم را دارا می باشد.
قم رتبه دوم متوسط کتاب مطالعه شده در کل کشور را کسب کرد
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم همچنین ابراز داشت: متوسط کتاب مطالعه شده در کل کشور 2.72 عدد کتاب است که قم در این خصوص با 3.86 عدد کتاب در رتبه دوم کشوری جای گرفته است.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته کتاب استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری هفتهای به نام کتاب و کتابخوانی در کشور گفت: هر ساله مقارن با سالروز وفات علامه طباطبایی هفته کتاب و کتابخوانی به همراه برنامههای متنوعی در این خصوص برگزار میشود که امسال هجدهمین سال آن با شعار مطالعه، اندیشه، فرزانگی در کشور برپا خواهد شد.
نقش ترویج فرهنگ کتابخوانی در کاهش معضلات فرهنگی و اجتماعی
فریدونی با اشاره به معضلات عدیده اجتماعی که در جامعه وجود دارد، اذعان داشت: اداره کل کتابخانههای عمومی به عنوان بخشی فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی و به عنوان یکی از پایگاههای اصیل فرهنگی میتواند با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در پیشگیری و بازداری در خصوص معضلات فرهنگی و اجتماعی جامعه نقش مؤثری را ایفا کند.
وی با بیان این که بخشی از معضلات فرهنگی و اجتماعی به دوری از مطالعه و کار عمیق و بنیادی علمی برمیگردد، خاطرنشان کرد: کتاب به عنوان یکی از کانالها و شبکههای بنیادی که سلامت روانی جامعه را برعهده دارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و انشاء الله هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی برای نگاه دوباره خانواده ها، جامعه و مسئولین به کتاب باشد.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته کتاب استان قم با بیان این مطلب که توجه به کتاب، توجه به مقوله علم و دانش است، تصریح کرد: امروزه توجه زیادی به آموزش رسمی در خانوادهها میشود و در مرحله بعد این آموزشها در ابعاد عام و فراگیر توسعه مییابد، لذا بستر سازی، آموزش، ترغیب و تشویق و اساس توجه به بنیاد اجتماع باید از کانال خانواده باشد و در این رابطه خانوادهها هستند که باید در درجه اول، فرهنگ کتاب را در فرزندان خود نهادینه کنند.
برگزاری متمرکز برنامههای هفته کتاب در قم برای اولین بار
فریدونی در ادامه در خصوص تشریح برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی در استان قم اظهار داشت: امسال برای اولین بار اتفاق خوبی در خصوص برگزاری برنامههای این هفته بین دستگاههای فرهنگی استان مبنی بر ایجاد یک اتحاد شکل گرفت تا برنامههای این هفته به صورت متمرکز برگزار شود.
وی با اشاره به این که در سال گذشته هر دستگاه به صورت جداگانه برنامههای خود را اجرا می کرد، گفت: امسال برای اولین بار ستاد بزرگداشت هفته کتاب استان قم به دبیری اداره کل کتابخانههای عمومی استان تشکیل شد که در آن بیست دستگاه فرهنگی استان اعم از آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات، دانشگاهها، نیروی انتظامی، بهزیستی و .... به منظور ارائه برنامههای خود دعوت شدند و بعد از برگزاری جلسات متعدد مقرر شد تا برنامههای امسال در هفته کتاب به صورت متمرکز برگزار شود.
25 نفر از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی در قم تجلیل میشوند
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم در خصوص برنامههای این هفته در استان گفت: نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی در مدرسه نمازی خواه شاهد با حضور استاندار و مدیران استانی با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانش آموزان، برگزاری مسابقه کتابخوانی به سوی روشنایی با محوریت کتاب تعلیم و تربیت استاد شهید مطهری، برگزاری اولین مسابقه زنگ انشاء در مدارس ابتدایی و راهنمایی با موضوع کتاب و کتابخوانی، برگزاری همایش تجلیل از 25 نفر از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی، برگزاری مسابقه ویژه کارمندان اداره کل امور کتابخانههای عمومی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ارائه کارت افتخاری عضویت رایگان کارمندان ادرات استان در کتابخانههای استان، دیدار با مراجع تقلید و ... بخشی از برنامههای این هفته در قم میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانههای استان قم گفت: بر اساس پژوهش نهاد کتابخانههای عمومی کشور، قم رتبه اول سرانه مطالعه روزنامه را در کشور دارا است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی فریدونی قبل از ظهر شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی مصادف با 23 تا سیام آبان ماه، در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: بر اساس پژوهشی که نهاد کتابخانههای عمومی کشور در خصوص سرانه کل مطالعه شامل کتاب، روزنامه و نشریه در سطح کشور انجام داده است، قم در جایگاه اول سرانه مطالعه روزنامه در کشور قرار دارد.
نظر شما