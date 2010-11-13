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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

کوریر تحلیل کرد:

شکست قدرتهای بزرگ دنیا در غلبه بر بحرانهای مالی

شکست قدرتهای بزرگ دنیا در غلبه بر بحرانهای مالی

یک روزنامه اتریشی در تحلیلی با تاکید بر اینکه برنامه های اقتصادی کلان و طولانی مدت آمریکا و اروپا این دو قاره را گرفتار بحرانهای عمیق تر مالی کرده، قدرتهای اقتصادی مهم دنیا را در راستای اصلاحات اقتصادی بین المللی شکست خورده ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی نوشت: قدرتهای اقتصادی مهم دنیا اصلاح گسترده سیستم مالی بین المللی را بیش از 60 سال است که در دستور کار خود قرار داده اند. امروز دلسردی بسیاری در این باره در دنیا حاکم شده است که  این اعلامیه های اصلاحی تکبر آمیز و پر سرو صدای قدرتهای بزرگ چقدر کم در جلوگیری و مهار بحرانهای اقتصادی آینده پیش روی خود تاثیر داشته اند.

نویسنده در ادامه نوشت: بارزترین این اعلان ها برنامه های اقتصادی کلان در آمریکا و اروپا بودند که در حال حاضر هر دو قاره را عمیقا در بحران و بدهی های بالا غرق کرده است به گونه ای که هیچ راه چاره ای برای غلبه بر این وضعیت دیده نمی شود.

در ادامه این مطلب آمده است: به ندرت انتظار می رود که کشورهای صنعتی مهم دنیا دوباره وضعیت بهتری را در این زمینه به وجود آورند، همواره اختلافات بیشتر و حسادتها و رقابتهای غیر سازنده جدیدتری  بین آنها ایجاد می شود.

در پایان این مطلب نویسنده خاطر نشان کرد: تلاشها برای تغییر مسیر و رشد جهانی اقتصادی و ایجاد اصلاحات در این راستا از جمله ایجاد حکومت اقتصاد جهانی جی بیست تا به حال با شکست مواجه شده است.
 

کد مطلب 1190846

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