به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه داده های MoDEL حاوی اطلاعات حرکتی بیش از هزار و 700 پروتئین بدن انسان است که این حجم اطلاعاتی این پایگاه را به بزرگترین پایگاه داده های پروتئینی جهان تبدیل می کند.

دانشمندان موسسه تحقیقات زیست-پزشکی با استفاده از محاسبات دقیق ابررایانه های مرکز محاسبات ابررایانه ای بارسلونا و اطلاعات موجود در بانک بین المللی اطلاعات پروتئینی توانستند این پایگاه جدید ویدیویی را راه اندازی کنند.

در این پایگاه هر یک از این هزار و 700 پروتئین در قالب 10 هزار تا 100 هزار تصویر نمایش داده می شوند و نشان می دهند چگونه ساختارهای پیچیده پروتئینهای پیچیده حرکت کرده و یا تغییر می کنند. در حالی که شاید هزار و 700 پروتئین در برابر 40 هزار پروتئین بدن ناچیز به نظر بیاید اما به دلیل شباهت بیش از حد بسیاری از این پروتئیها به یکدیگر، این هزار و 700 پروتئین در واقع 40 درصد از پروتئینهایی که در بدن ساختار شناخته شده ای دارند را به نمایش می گذارند.

وجود چنین پایگاه هایی می تواند عرصه ای جدید برای مطالعات داروسازی به وجود آورد تا در نهایت انسان بتواند درمانهای متفاوتی برای درمان هر نوع بیماری به دست آورد. اما برای تولید ایجاد درمانهای تاثیرگذار و ایمن پروتئینی، داروسازان باید ابتدا ساختار پروتئینهایی را که قصد تغییر دادنش را دارند به خوبی درک کنند.

از این رو دسترسی به اطلاعاتی که بتواند حرکت و تغییرات ساختار پروتئینها را برای دانشمندان به نمایش بگذارد، می تواند در شناسایی سریع درمانهای تاثیرگذار پروتئینی و کاهش دادن خطاهای دوره های بالینی داروها تاثیرگذار باشد.

بخشی از هزار و 700 پروتئین انسانی اکنون به صورت آنلاین در اختیار دانشمندان جهان قرار دارد و در عین حال پروژه MoDEL نیز به توسعه یافتن و جمع آوری پروتئینهایی با ویژگی های منحصر به فرد تر ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، محققانی که در این پروژه حضور دارند امیدوارند تا دو یا سه سال آینده بتوانند اطلاعات 80 درصد از پروتئینهایی که در درمان بیماریهای انسانی اثرگذار هستند را در این پایگاه جمع آوری کنند.