محصول ذرت آذربایجان شرقی در معرض آسیب جدی است

سعید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افت دما و احتمال سرمازدگی محصول در روزهای آتی با تعجیل در برداشت محصول ذرت باقی مانده، ضمن جلوگیری از افت وزنی آن، محصولی با کیفیت بالا به سیلو انتقال خواهد یافت.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی با تاکید بر این مسئله خاطر نشان کرد: برداشت ذرت علوفه ای بوسیله تعداد 29 دستگاه چاپر دو ردیفه کششی و یکدستگاه چاپر خودکششی چهار ردیفه در شرف اتمام است.
سلیمانی ضمن اشاره به این نکته که تولید ذرت علوفه ای موجب افزایش راندمان محصول تولیدی خواهد بود تاکید کرد: با توسعه کشت ذرت علوفه ای بعنوان کشت دوم در استان ضمن افزایش درآمد کشاورزان قسمتی از نیاز علوفه دامداران نیز تأمین می شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه در سال زراعی 89 - 88 در استان آذربایجان شرقی دو هزار و 100 هکتار ذر ت علوفه ای کشت شده گفت: بدین منظور مقدار 50 تن بذر ذرت هیبرید رقم 704 بین زارعان استان توزیع شده است.
وی افزود: براساس پیش بینی انجام شده از این سطح حدود 90 هزار و 343 تن ذرت علوفه ای برداشت خواهد شد.
سعید سلیمانی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت ذرت علوفه ای در استان مربوط به شهرستان تبریز و بیش از 895 هکتار است اضافه کرد: پیش بینی می شود از این مساحت شهرستان مقدار35 هزار و 800 تن ذرت علوفه ای تولید شود.
سلیمانی ضمن اشاره به اینکه امسال در پایاب سدهای ستارخان اهر و سد سهند هشترود برای اولین بار ذرت علوفه ای در الگوی کشت قرار گرفته، افزود: در سال زراعی جاری در پایاب این سدها در سطح 200 هکتار بصورت مکانیزه اقدام به کشت ذرت علوفه ای شد و بالاترین عملکرد در سطح استان با 64 هزار کیلوگرم مربوط به پایاب سد سهند بوده است.
نظر شما