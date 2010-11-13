محصول ذرت آذربایجان شرقی در معرض آسیب جدی است

سعید سلیمانی د ر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افت دما و احتمال سرمازدگی محصول در روزهای آتی با تعجیل در برداشت محصول ذرت باقی مانده، ضمن جلوگیری از افت وزنی آن، محصولی با کیفیت بالا به سیلو انتقال خواهد یافت .

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی با تاکید بر این مسئله خاطر نشان کرد: برداشت ذرت علوفه ای بوسیله تعداد 29 دستگاه چاپر دو ردیفه کششی و یکدستگاه چاپر خودکششی چهار ردیفه در شرف اتمام است .

سلیمانی ضمن اشاره به این نکته که تولید ذرت علوفه ای موجب افزایش راندمان محصول تولیدی خواهد بود تاکید کرد: با توسعه کشت ذرت علوفه ای بعنوان کشت دوم در استان ضمن افزایش درآمد کشاورزان قسمتی از نیاز علوفه دامداران نیز تأمین می شود .

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه در سال زراعی 89 - 88 در استان آذربایجان شرقی دو هزار و 100 هکتار ذر ت علوفه ای کشت شده گفت: بدین منظور مقدار 50 تن بذر ذرت هیبرید رقم 704 بین زارعان استان توزیع شده است.

وی افزود: براساس پیش بینی انجام شده از این سطح حدود 90 هزار و 343 تن ذرت علوفه ای برداشت خواهد شد .

سعید سلیمانی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت ذرت علوفه ای در استان مربوط به شهرستان تبریز و بیش از 895 هکتار است اضافه کرد: پیش بینی می شود از این مساحت شهرستان مقدار 35 هزار و 800 تن ذرت علوفه ای تولید شود.