81 درصد اعتبارات خراسان جنوبی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان خراسان جنوبی گفت: از مجموع اعتبارات استان مبلغ هزار و 670 میلیارد ریال به اعتبارات تملک دارایی و بقیه به اعتبارات جاری تعلق دارد.

وی اظهارداشت: 27 میلیارد و 146 میلیون و 700 هزار تومان نیز اعتبار طرح های ملی شده امسال به این استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اختصاص پنج میلیارد و 775 میلیون و 600 هزار تومان اعتبار ارتقای شاخصه های فرهنگی به استان گفت: از ابتدای امسال 140 میلیارد تومان اعتبار در استان موافقت نامه مبادله شده است و باقیمانده در دست اجرا است.

امینی با اشاره به اعتبارات جاری استان تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 74 میلیارد تومان اعتبار جاری داشتیم که 62 میلیارد آن متعلق به حقوق و مزایای مستمر کارکنان استان و سایر هزینه های دستگاه های اجرایی و 12 میلیارد تومان متعلق به ارتقا شاخص های فرهنگی است.

وی اظهارداشت: در مجموع 167 میلیارد و 707 میلیون و 900 هزار تومان اعتبار تملک دارایی به استان ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی به شش میلیارد و 850 میلیون تومان اعتبارات ستاد حوادث استان اشاره کرد و بیان داشت: از مجموع اعتبارات حوادث یک میلیارد و 500 میلیون تومان جهت تأمین آب آشامیدنی مناطق روستایی بیرجند، یک میلیارد و 200 میلیون تومان جهت آبرسانی به روستاهای سربیشه، 200 میلیون تومان برای احیا و مرمت بناهای سربیشه، 100 میلیون تومان در راستای جداسازی و تأمین آب شرب فضای سبزسربیشه، 150 میلیون تومان تأمین آب شرب شهری سربیشه است.

امینی اختصاص 100 میلیون تومان جداسازی آب شرب و فضاسازی زمین و چمن شهر مود، یک میلیارد تومان آبرسانی به روستاهای شهر فردوس، 600 میلیون تومان انتقال آب به مزارع زعفران قاین و 2 میلیارد تومان آبرسانی به روستاهای قاین را از دیگر اعتبارات ستاد حوادث اعلام کرد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه میانگین تخصیص اعتبارات استان را نسبت به نرم کشور مطلوب عنوان نمود و افزود: سرانه اعتبارات فعالیت های عمرانی استان بعد از استانهای نفت خیز بالاترین سرانه عمرانی کشور می باشد.

قهرمان رشید اضافه کرد: بر اساس ارزیابی ها خراسان جنوبی در گروه اول کیفیت و کمیت اجرای پروژه های عمرانی در کشور با تلاش دستگاه ها و مسوولین قرار گرفته است.