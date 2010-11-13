امکانات آموزشی کافی در مناطق مرزی کرمانشاه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال امینی بعداز ظهر شنبه در بازدید از منطقه محروم نوسود با حضور در جلسه دبیران این شهر ضمن پاسخ به پرسش های آنها، گفت: امروز کشور در مسیر پیشرفت و عدالت در حال حرکت است.

وی در ادامه با بیان اینکه از نمونه های بارز گسترش عدالت در جامعه آبادانی منطقه اورامانات است، خاطر نشان کرد: در بازدید از فضاهای آموزشی منطقه نوسود که نقطه صفر مرزی است عدالت آموزشی به عینه مشاهده می شود، بطوری که همان امکاناتی که در مرکز استان وجود دارد در این منطقه دوره افتاده نیز است.

امینی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف بلند مدت آموزش و پرورش باید تلاش کنیم، زیرا در افق 1400 باید قدرت اول منطقه باشیم و بخشی از این شکوه در آموزش و پرورش است، پس معلم، دانش آموز، مدیر، کارشناس و مسئول در آموزش و پرورش باید تلاش همه جانبه ای را داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به بحران هویت اشاره کرد و گفت: اگر به غنای فرهنگ خود و آموزه‎های دینی توجه نکینم، با تزریق القائات مخرب فرهنگی دچار بحران هویت می شویم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد فعالیت ده ها شبکه فارسی زبان که همه اصول ما را نشانه رفته و فیلم‎هایی با محتوای غیر دینی پخش می کنند، هستیم، تا در آینده از آنها بهره برداری سیاسی، فرهنگی داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: شبکه های ماهواره ای استکبار کانون گرم خانواده را هدف گرفته اند،‌ تا تعصب، غیرت و هویت را از بین ببرند و اندیشه های سکولاریستی و بی دینی را به ارمغان می آورند.

امینی افزود: آموزش و پرورش برای اینکه از همه ظرفیت ها و استعدادها بهره مند باشد، اهتمام ویژه ای بر عدالت آموزشی دارد و به فضل خدا به عینه بارقه های این حرکت ارزشمند را می بینیم.

وی اظهارداشت: در دهه 60 در تمامی منطقه اورامانات تعداد لیسانسیه ها به اندازه تعداد انگشتان دست نمی رسید، ولی الان همین منطقه یکی از قطب های علمی فرهنگی دانش آموزی استان شده است و به برکت نظام، عالی ترین خدمات در این منطقه ارائه می شود.

امینی تصریح کرد: انتظار می رود دانش آموزان منطقه بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه با تخصصی که کسب نموده اند به منطقه برگشته و سعی در جبران تمامی زحماتی داشته باشند که خانواده، معلم و آموزش و پرورش برایشان کشیده است

وی تصریح کرد: اگر آموزش و پرورش را باور کنیم، شاید هیچ کار غیر ممکنی وجود نداشته باشد، زیرا تربیت مدیران کارآزموده، ترقی صنعت، رونق اقتصاد، تعالی فرهنگی و ... همه و همه در آموزش و پرورش نهفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه اظهار امیدواری کرد منطقه مرزی نوسود با جاذبه های بی بدیل طبیعی و گردشگری که دارد بیشتر مورد توجه فرهنگیان قرار گیرد.

در منطقه نوسود 1250 دانش آموز به همراه 225 پرسنل وظایف مقدس تعلیم و تربیت را انجام می دهند.