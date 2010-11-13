کانونهای "جرعه نور" در دانشگاه های آزاد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدمهدی مظاهری بعد از ظهر شنبه در حاشیه همایش نماز، نیاز و بهداشت روانی در علی آباد کتول افزود: این طرحها، زمینه هایی مناسب جهت برپایی شکوهمند نماز فراهم آورده است.

وی اظهار داشت: حاصل این تلاش و نظارت دقیق بر امور جاری، آن شد که هم اینک در بسیاری از واحدهای دانشگاهی مساجدی با عظمت بنا شده است و در برخی دیگر نماز خانه های موجود به گونه ای مطلوب، سامان یافته اند.

وی عنوان کرد: از دیگر سوی، اقبال دانشجویان به سوی نماز جماعت رشدی مطلوب داشته است، ضمن آن که همواره معاونت فرهنگی دانشگاه در کنار این فعالیت ها، بر آن بوده تا با رویکردی پژوهش محور، فرهنگ نماز را با شیوه های علمی و پژوهشی گسترش دهد تا نسل نو اندیش جوان از این طریق بیش از پیش دانسته های خویش را پیرامون نماز افزایش دهد.

مظاهری افزود: حاصل این رویکرد پژوهش محور، انتشار کتابها، نشریات و چاپ بسیاری از مقالات در مجلات علمی است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد کشور گفت: این تلاش ها نه تنها در درون دانشگاه که در سطح ملی نیز نمودی موثر داشت، تا جایی که معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی چندی پیش در نوزدهمین اجلاس سراسری نماز برای چهارمین سال از سوی ستاد عالی اقامه نماز کشور به عنوان نهاد برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: از سویی دیگر دستاوردهای عظیم پژوهشکده قرآن و عترت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و برتری این پژوهشکده در بسیاری از محورهای قرآن پژوهشی و هنر تابناک اسلامی ، شایسته اهمیت است و این نکته را مورد تأکید قرار می دهد که آنچه در این راه، انگیزه حرکت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و هست ادامه راه گسترش فرهنگ اقامه نماز و قرآن و عترت در میان دانشگاهیان، با تکیه بر اندیشه های امام خمینی(ره) است.

وی اظهار داشت: باید فرهنگ نماز در میان عامه مردم از یک سوی و جوانان از سویی دیگر گسترش یابد، تا عامه مردم نماز را با تفکر و اندیشه بر پای دارند و جوانان روی به سوی این خجسته دیدار آرند.

مظاهری خاطرنشان کرد: پر واضح است که نقش دانشمندان و پژوهشگران و عالمان در معرفی فرهنگ انسان ساز نماز نقشی مانا و جاودان است.