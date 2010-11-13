مردم مراقب مجرمان با پوشش پلیس باشند

سرهنگ صمد فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، اظهار داشت: شهروندان با آگاهی وهوشیاری هنگام مواجهه با افرادی که خود را پلیس معرفی می کنند به وظایف قانونی خود عمل کرده و پس از رویت کارت شناسایی معتبر و حکم ماموریت یا حکم قضایی همکاری کنند.
وی افزود : تمام ماموران انتظامی برای مراجعه به مردم ضروریست حکم ماموریت انتظامی ممهور به مهر کلانتری را ارائه دهند و در موارد خاصی همچون بازرسی خودرو و منزل ارائه حکم قضایی الزامی است .
فرامرزی ادامه داد: در این راستا لازم است شهروندان گرامی از واگذاری مدارک و وسایل خود در مکان های خلوت به افرادی که خود را مامور معرفی می کنند، خودداری کنند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با توجه به اینکه گشت های پلیس آشکار و با خودرو و موتور سیکلت به رنگ نیروی انتظامی به ماموریت اعزام می شوند، افرادی که با لباس سازمانی و خودرو شخصی به شهروندان مراجعه می کنند قابل اعتماد نیستند.
وی همچنین ازمردم خواست در صورت برخورد با واحد های پوششی پلیس به ثبت مشخصات خودرو، پلاک، رنگ، مدل، و نوع و شناسایی چهره طرف اقدام و در اسرع وقت با مرکز فوریت های پلیسی 110 یا نزدیکترین یگان انتظامی تماس بگیرند.
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