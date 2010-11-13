مردم مراقب مجرمان با پوشش پلیس باشند

سرهنگ صمد فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، اظهار داشت: شهروندان با آگاهی وهوشیاری هنگام مواجهه با افرادی که خود را پلیس معرفی می کنند به وظایف قانونی خود عمل کرده و پس از رویت کارت شناسایی معتبر و حکم ماموریت یا حکم قضایی همکاری کنند .

وی افزود : تمام ماموران انتظامی برای مراجعه به مردم ضروریست حکم ماموریت انتظامی ممهور به مهر کلانتری را ارائه دهند و در موارد خاصی همچون بازرسی خودرو و منزل ارائه حکم قضایی الزامی است .

فرامرزی ادامه داد : در این راستا لازم است شهروندان گرامی از واگذاری مدارک و وسایل خود در مکان های خلوت به افرادی که خود را مامور معرفی می کنند، خودداری کنند .

این مقام انتظامی تصریح کرد : با توجه به اینکه گشت های پلیس آشکار و با خودرو و موتور سیکلت به رنگ نیروی انتظامی به ماموریت اعزام می شوند، افرادی که با لباس سازمانی و خودرو شخصی به شهروندان مراجعه می کنند قابل اعتماد نیستند .