تفکر عرفانی شمس در عرصه های بین المللی بازشناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه شمس تبریزی در عرصه عرفان اسلامی، افزود: باید شمس تبریزی با نام ایران به جهانیان معرفی شده که در این راستا نیازمند برگزاری کنگره های ملی و بین المللی هستیم.

وی با اشاره به روند مطلوب برگزاری این کنگره در ارومیه و خوی، اظهار داشت: طی برگزاری کنگره بین المللی شمس تبریزی در آذربایجان غربی شاهد حضور فرهیختگان برجسته بین المللی در قالب تورهای فرهنگی در استان بودیم که این امر نشان دهنده غنای فرهنگی آذربایجان غربی بود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ایجاد پل فرهنگی بین استانهای آذربایجان غربی و فارس را ابتکاری نو و جدید در پیوند فرهنگی میان استانهای کشور با خرده فرهنگهای مختلف عنوان کرد و بیان داشت: از سال آینده ماه فرهنگی آذربایجان غربی از شهریور ماه آغاز می شود تا زمینه بهره مندی افراد بیشتری از برنامه های متنوع این ماه فرهنگی فراهم می شود.

دوران غفلت فرهنگی در آذربایجان غربی تمام شد

فتح اللهی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: با برگزاری موفق کنگره بین المللی شمس تبریزی غفلت فرهنگی که در طول سالیان گذشته در استان دچار آن بودیم به پایان رسیده و امروز مقوله فرهنگ در راس توجهات قرار دارد.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی سفرهای دور سوم سفرهای هیئت دولت به استانها، گفت: رویکرد فرهنگی و جهاد فرهنگی در اولویت برنامه ریزیهای استان قرار گرفته بطوریکه طی چندماه گذتشه برنامه های فرهنگی و ورزشی بین المللی در استان اجرا شده است.

وی برگزاری نشست ها و کنگره های بزرگ علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در استان را زمینه ساز حضور بیشتر گردشگران از نقاط مختلف جهان در استان دانست و افزود: با توجه به پتانسیلهای بی نظیر تاریخی و طبیعی، آذربایجان غربی به قطب گردشگری کشور تبدیل می شود.