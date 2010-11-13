انتقال پادگان ساری به خارج شهر اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر شنبه در نشست بررسی انتقال پادگان ساری به خارج شهر بر اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه انتقال پادگان ارتش به خارج از شهر ساری از مصوبات دور اول سال 1385 است، ادامه داد: اینکه پس از چهار سال این مصوبه اجرایی نشده است جای تاسف است.

وی با بیان اینکه مازندران با کمبود شدید زمین مواجه است اما برای این مصوبه زمین مورد نیاز در نظر گرفته شده است، ادامه داد: تاکنون چندین جلسه برای این مصوبه تشکیل شده است اما به دلیل عدم همکاری نیروهای مسلح یا تام الاختیار نبودن نمایندگان آنان در جلسه پیگیری های انتقال به درستی صورت نگرفته است.

هاشمی تاکید کرد: در حال حاضر 70 هکتار از عرصه های طبیعی در منطقه مرمت ساری برای انتقال پادگان ارتش ساری در نظر گرفته شده است و به رغم اینکه چندین بار مور بازدید نمایندگان نیروهای مسلح قرار گرفته اما نتیجه بازدید ها به درستی در جلسه مطرح نمی شود.

معاون امور عمرانی استانداری مازندران گفت: استانداران استانهای شمالی نمی توانند زمین زیادی از عرصه های طبیعی را حتی با رعایت موازین و قوانین واگذار کنند، اظهار داشت: پادگان ارتش ساری در داخل شهر 10 هکتار در اختیار دارد که به برای انتقال آن 70 هکتار زمین واگذار می کنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر زمینی به مساحت حدود 18 هکتار که در اختیار سپاه است باید با هماهنگی در اختیار ارتش برای انتقال پادگان به خارج از شهر قرار بدهد که نیازمند هماهنگی و تعامل نیروهای مسلح است.