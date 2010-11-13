به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه توانمندی‌های فلسفه ایران و اسلام همزمان با همایش روز جهانی فلسفه 30آبان تا دوم آذرماه در کتابخانه ملی برگزار می شود.

در این نمایشگاه نسخ خطی فلسفی موجود در کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه شهید مطهری نمایش داده می شود و 50فیلسوف اسلامی با معرفی آثار و زندگینامه آنها معرفی می شوند.

تمامی نشریات فلسفی در حال انتشار، بیش از 700پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد فلسفه، کتب منتشر شده حوزه فلسفه در پنج سال اخیر (حدود 3000عنوان) و بانک اطلاعات کتابشناسی بیش از 6هزار عنوان کتاب، هفت هزار عنوان مقاله، 26عنوان مجله و بیش از 700عنوان پایان نامه با قابلیت جشتجو نیز در این نمایشگاه ارائه می شوند.

حدود 20 موسسه، دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز علمی نیز در این نمایشگاه آثار خود را در حوزه فلسفه ارائه می کنند.

همایش روز جهانی فلسفه 30 آبان تا دوم آذرماه در کتابخانه ملی برگزار می شود.