3 هزار هکتار بافت فرسوده در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی ظهر شنبه در کارگاه آموزشی و همایش منطقه ای نقش مدیریت بافت های فرسوده در خوی افزود: در حال حاضر بیش از 80 درصد از هویت شهرهای استان متعلق به بافت های فرسوده است که این امر ضرورت ساماندهی و برنامه ریزی اصولی در این خصوص را طلب می کند.

وی در ادامه با اشاره با انتقاد از عدم توجه به توسعه بی رویه شهرها و حاشیه نشینی در استان بیان داشت: متاسفانه سرعت احیای بافت های فرسوده استان نیز متناسب با نیاز و برنامه ریزی های صورت نگرفته انجام نمی گیرد.

محمودی علت عدم اقدام عملی چشمگیر برای احیای این بافت های فرسوده را عدم همکاری مردم اعلام و خاطرنشان کرد: مردم باید برای اخذ اجازه نوسازی اقدام کنند تا نهادهای متولی نسبت به ارائه طرحها براساس طرح تفصیلی و تسهیلات لازم اقدامات لازم را ارائه کنند.

معاون امور عمرانی استان در ادامه حجم بافتهای فرسوده کشور را حدود 90 هزار هکتار و معادل 11درصد مساحت شهرهای کشور عنوان کرد و گفت: در این راستا طی برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید 500 هزار خانه نوسازی شود و یک میلیون 250 هزار خانه ساخته شود که این امر 200 هزار میلیارد ریال هزینه دارد که برای امسال 11 هزار میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول اجرای طرح مسکن مهر را یکی را راهکارهای حل مشکل بافت های فرسوده اعلام کرد و افزود: در این زمینه باید کارگروه سکونت گاههای غیررسمی در استان ایجاد و سطح خدمات متوسط شهری را به بافتهای فرسوده منتقل شود.

کارگاه آموزشی منطقه ای نقش مدیریت بافتهای فرسوده در خوی نیز با حضور بیش از صد نفر از شهرداران وکارشناسهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، اردبیل و کردستان روزهای 23 و 24 آبانماه در شهر خوی از فردا برگزار می شود.

چالشها و فرصتهای مدیریت شهری، فرایند نوسازی بافت های فرسوده، توسعه میان افزا و چگونگی جذب و هزینه کرد اوراق مشارکت، چگونگی ایجاد مدیریت واحد در احیای بافتهای فرسوده شهر از مسایل مطرح شده در این کارگاه آموزشی است

شهر خوی دارای 392 هکتار بافت فرسوده است.