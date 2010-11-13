طرح شهر دوستدار کودک در شورایعالی عالی استانها بررسی می شود

نرگس کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح پیشنهادی به شهرداریهای کشور است که فضاهای شهری را برای حضور کودکان در شهر مناسب سازی کنند.

وی ادامه داد: یکی از بندهای این طرح ایجاد مهدکودک و مکانهای نگهداری کودکان شیرخواره در پارکهاست تا مادران بتوانند در زمان حضور و استفاده از پارکها فرزندان خود را به این مکانها بسپارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورایعالی استانها با اشاره به اینکه ایجاد اتاقهای مادر و کودک در پایانه های شهر از دیگر پیشنهادهای این طرح است گفت: مادران می توانند در این اتاقها به نوزادان خود شیر بدهند.

کمالی با اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر کشور در جلسه اخیر شورایعالی استانها گفت: به دلیل حضور این مسئولان فرصت برای بررسی طرح شهر دوستدار کودک و رای گیری ایجاد نشد ولی بزودی این طرح در شورا مطرح می شود.



